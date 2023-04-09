6. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na Panama da Katılacak

Panama İhracat ve Yatırım Teşvik Kurumu Propanama Genel Müdürü Carmen Vergara, ülkesinin bu yılki Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na (CIIE) katılacağını ve fuarda bir ülke pavyonu kurulacağını söyledi.

Panama İhracat ve Yatırım Teşvik Kurumu Propanama Genel Müdürü Carmen Vergara, ülkesinin bu yılki Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na (CIIE) katılacağını ve fuarda bir ülke pavyonu kurulacağını söyledi.

Vergara bu hafta başında yaptığı açıklamada, Panama'nın halihazırda Çin'e şişe su, et ve kahve gibi çeşitli ürünler ihraç ettiğini, ancak katma değerli tarımsal sanayi ürünleri gibi başka ürünler için de daha fazla fırsat olduğunu belirtti.

SES 1 (İspanyolca): CARMEN VERGARA, Propanama Genel Müdürü:

"Dünyanın en büyük pazarlarından biri olan, Çin'den ithalatçıları ve alıcıları bir araya getiren böyle bir fuar, Panamalı şirketler için ilgi çekici bir yer. Propanama olarak, şirketlerin bu pazara girişlerinde yardımcı olacağız."

CIIE Bürosu Müdür Yardımcısı Liu Fuxu, Panama'nın başkentinde düzenlendiği tanıtım toplantısında, Panama hükümeti ve şirketlerinin 2018'deki ilk CIIE fuarına katıldığını hatırlattı.

SES 2 (Çince): LİU FUXUE, CIIE Bürosu Müdür Yardımcısı:

"Fuar, uluslararası malların erişilebileceği, yatırımların, kültürel alışverişin ve işbirliğinin teşvik edileceği bir platform olacak."

6. Çin Uluslararası İthalat Fuarı (CIIE) Kasım ayında Çin'in Shanghai kentinde düzenlenecek.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Panama City'den bildiriyor.

(XHTV)