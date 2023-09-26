KİLİS-58 YIL SONRA ŞEHİT BABASININ MEZARINI ZİYARET ETTİ

ARTVİN'de yaşayan Sedat Peker (63), Kilis'te vatani görevini yaparken 1965 yılında şehit olan babası Servet Peker'in mezarını 58 yıl sonra ziyaret etti. Peker, 'Annem, gitmeyelim bize de bir şey olur' diyordu. Annem vefat edince 58 yıl sonra şehit babamın mezarını ziyaret edebildim dedi.Servet Peker, 1965 yılında vatani görevini yaptığı Kilis'in Suriye sınırındaki Gözkaya köyünde kaçakçılık olayına müdahale ederken çıkan çatışmada şehit oldu. Şehit Servet Peker, o tarihte Kilis Asri Mezarlığı'na defnedildi. Babasının şehit olduğu tarihte 5 yaşında olan Sedat Peker'in ilerleyen yıllarda Kilis'e gelme isteği, başına bir şey gelebileceği endişesi taşıyan annesi tarafından kabul edilmedi.

Aradan geçen yıllar içerisinde babasının mezarını ziyaret edemeyen Sedat Peker, 2 yıl önce Asri Mezarlık'taki şehitlikte yapılan düzenleme sonrası görevliler tarafından arandı. Kendisine babasının kabrinin bakımının yapıldığı ve mezar taşının yenilendiği söylenen Sedat Peker, yine annesinin kabul etmemesi üzerine Kilis'e gelemedi. Kısa süre önce annesinin vefat etmesinin ardından Sedat Peker, bugün Kilis'e geldi ve babasının mezarını 58 yıl sonra ziyaret etti.

Babasının mezarını sulayan ve dua eden Sedat Peker, Babam şehit olduğunda ben 5 yaşındaydım. Tek çocuk olduğum için annem benim Kilis'e gitmeme bir türlü izin vermedi. Ben yalnız veya beraber gitmek istediğimi dile getirdiğimde 'baban orada şehit oldu. Gitmeyelim bize de bir şey olur' diyordu. Annem vefat edince 58 yıl sonra şehit babamın mezarını ziyaret edebildim diye konuştu.