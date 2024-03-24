532 yıllık imarette Hacivat Karagöz oyunu

TOKAT - Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 532 yıllık imaret geleneği yeniden yaşatılıyor. Gülbahar Hatun İmaretine gelen çocuklar hacivat karagöz oyununu ilgiyle izledi.

Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Gülbahar Hatun İmareti ramazan boyunca misafirlerini ağırlıyor. 532 yıllık vakıf kültürü gelecek nesillere aktarılıyor. Bölge müdürlüğü bursiyerleri imaretin misafiri oldu. İftar programı öncesi oynanan hacivat karagöz oyununu çocuklar ilgiyle izledi. Program sonrası çocuklara da oyuncak hediye edildi.

İmaret hakkında bilgiler veren Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Sebahattin Erdoğan, imarette hergün farklı etkinlik düzenlediklerini belirtti.