5. Uluslararası Yatçılık Sektörü Kongresi Marmaris'te Gerçekleştirildi

Türkiye Yat Kaptanları ve Çalışanları Derneği tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Yatçılık Sektörü Kongresi, Muğla'nın Marmaris ilçesinde gerçekleştirildi. Kongre, yatçılık sektörünün geleceği ve risk yönetimi konularında önemli bilgilerin paylaşıldığı bir platform oldu.

TÜRKİYE Yat Kaptanları ve Çalışanları Derneği Başkanı Yusuf Ziya Karagöz, Muğla'nın Marmaris ilçesinde 3 gün süren '5'inci Uluslararası Yatçılık Sektörü (International Yatching Sector) Kongresi'nin amacına ulaştığını belirtip, "Amacımıza ulaştık. Bunun için mutluyuz. Büyük bir aile olduğumuzu ve birlikte neler başarabileceğimizi gördük" dedi.

Türkiye Yat Kaptanları ve Çalışanları Derneği tarafından bu yıl 5'incisi Marmaris'te gerçekleştirilen Uluslararası Yatçılık Sektörü Kongresi'nin son günü seminer ile devam etti. Grand Yazıcı Club Turban Termal Otel'de 250 kaptan ile 100 firmanın katıldığı etkinlikte, yat kaptanı-mühendis Erdem Tufan, 'Teknelerde yangın ve kaza riskleri, risk yönetimi' konusunda davetlilere bilgilendirme yaptı.

'ÖNÜMÜZDEKİ YILIN PLANLAMASINA ŞİMDİDEN BAŞLAMAK ZORUNDAYIZ'

Türkiye Yat Kaptanları ve Çalışanları Derneği Başkanı Yusuf Ziya Karagöz, kongreye beklenenin üzerinde ilgi ve destek olduğunu belirterek, "Kaptan arkadaşlarımız birlikte neler başarabildiğimizi gördüler. Destek vermelerinden dolayı kendilerine minnettarım. Emeği geçen arkadaşlarım ile katılan firmalara teşekkür ediyorum. 'Hızlı bot kazalarının önlenmesi', 'hukuki boyutlar', 'sağlık-ilk yardım', 'arama-kurtarma' panelleri başarılı geçti. İstişareler, toplantılar, bilgi paylaşımlarının yanı sıra sektörümüzün gelecekle ilgili planlamasını yaptık. Kongremizi gelecek yıl daha ileriye taşımak boynumuzun borcu oldu. Önümüzdeki yılın planlamasına şimdiden başlamak zorundayız. Amacımıza ulaştık. Bunun için mutluyuz. Büyük bir aile olduğumuzu ve birlikte neler başarabileceğimizi gördük" ifadelerini kullandı.

Derneğin yönetim kurulu üyesi Emre Akay ise "Güzel geçen kongreye üyelerimiz tamamen katılım sağladı. Sponsor olan firmalarımız stantlardaki yerlerini aldılar. Geri dönüşleri güzel bir şekilde aldık. İlerleyen günlerde daha iyilerini yapacağımıza inanıyorum" diye konuştu.