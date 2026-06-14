Haberler

Gaziantep ve çevre illerde vatandaşlar A Milli Futbol Takımı maçını dev ekranlardan izledi

Gaziantep ve çevre illerde vatandaşlar A Milli Futbol Takımı maçını dev ekranlardan izledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya ve Kilis'te vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile oynadığı ilk maçı dev ekranlardan heyecanla takip etti. Taraftarlar tezahürat ve Türk bayraklarıyla milli takıma destek verirken, belediyeler çay ve çorba ikramında bulundu.

Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya ve Kilis'te vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile karşılaştığı ilk maçı dev ekranlardan izledi.

Gaziantep Üniversitesi önündeki alana, dev ekran ve ses sistemi kuruldu.

Vatandaşlar, karşılaşmayı takip etmek için erken saatlerde alana geldi. Maçın heyecanını yaşayan taraftarlar, tezahürat yaparak milli takıma destek verdi.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da karşılaşmayı Atatürk Bulvarı'ndaki dev ekrandan izlemek isteyenler, erkenden alana geldi.

Taraftarlar tezahürat yaparak milli takıma destek verdi.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi tarafından Aliya İzzetbegoviç Millet Bahçesi'ne kurulan dev ekrandan maçı heyecanla takip etti.

Türk bayraklarıyla alana gelen vatandaşlar, yaptıkları tezahüratlarla ay yıldızlı ekibe destek verdi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi de maçı takip etmek için gelen vatandaşlara ikramda bulundu.

Malatya

Yeşilyurt ilçesindeki 100. Yıl Parkı'nda ellerinde Türk bayraklarıyla bir araya gelen vatandaşlar, milli takıma marşlarla destek verdi.

Yaklaşık 3 bin vatandaşın kurulan dev ekrandan maçı takip ettiği alanda, renkli görüntüler oluştu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara çay ve çorba ikram etti.

Kilis

Cumhuriyet Meydanı'nda ellerinde Türk bayraklarıyla bir araya gelen vatandaşlar, milli takıma marş ve tezahüratlarla destekte bulundu.

Kilis Belediyesi, vatandaşlara çay ve çorba ikram etti.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan
A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası'na kötü başladı

Dünya Kupası'na kötü başladık! Millilere ilk maçta büyük şok
Montella'ya tepki yağdı! 2-0'lık skor sonrası taraftarlar isyan etti

Tepkiler çığ gibi! Skor 2-0 olunca ortalık yıkıldı
Avustralya'nın genç yıldızı tarih yazdı! Milli Takım'a karşı rekor gol

Avustralya-Türkiye maçında tarih yazıldı! Bu bir ilk...

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

En mutlu günleri kabusa döndü: Cephe hattındaki düğünde Rus intihar dronu patladı

Ne gelin ne damat bu günü unutmayacak! En mutlu günleri kabusa döndü

Arda Güler'e tribünden büyük destek! Duru Nayman ve ailesi stadyumda

Bu maça da gittiler!
Bungee jumping faciası! Genç kadın hayatını kaybetti

"Allah ölümün de hayırlısını versin" dedirten görüntü
Uzman çavuş, KADES ihbarına gelen polisi şehit edip eşini yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulundu

KADES ihbarına gelen polisi şehit edip eşini yaraladı, intihar etti
Suriye, Gaziantep'te başkonsolosluk açtı

Suriye'den Gaziantep hamlesi! Yeni dönem başlıyor
Acun Ilıcalı-Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesinde herkes aynı detaya takıldı

Forma hediyesinden çok o detay konuşuldu
Nişan töreninde ezber bozan hediye: Kayınpederin araba jesti genç çifti şoka soktu

Böyle kayınpeder herkese lazım! Nişan hediyesi ağızları açık bıraktı