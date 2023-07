4 bin 500 üniversiteli mezuniyet sevinci yaşadı

Kastamonu Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi

KASTAMONU - Kastamonu Üniversitesinden 2022-2023 akademik yılında mezun olan 4 bin 500 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi.

Kastamonu Üniversitesinde mezuniyet sevinci yaşandı. Fakültelerden mezun olan 4 bin 500 üniversiteli, hep birlikte kep atarak mezun oldu. Kastamonu Üniversitesi Kuzeykent Kampüsü Emin Baydil Futbol Sahası'ndaki düzenlenen mezuniyet töreninde konuşan Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Kastamonu Üniversitesi olarak büyük bir aile olduklarını belirterek, "Bu büyük aileyi oluşturan her bir mensubumuzun gayretiyle üniversitemizi her geçen gün geliştirmek ve yükseköğretimde öncü üniversitelerden biri olmak için çaba sarf ediyoruz. Nitekim üniversitemiz henüz genç bir üniversite olmasına rağmen yükseköğretim sisteminde önemli başarılara imza atan bir yükseköğretim kurumu olmayı başarmıştır. 2006 yılında kurulan üniversitemiz; geldiğimiz nokta itibarıyla kurumsallaşmasını büyük ölçüde tamamlamış ve çok şükür hatırı sayılı bir üniversite haline gelmiştir. Açılan yeni bölüm ve programlarla beraber her geçen gün büyümeye ve gelişmeye devam eden üniversitemiz bugün itibarıyla; 15 fakülte, 3 enstitü, 2 yüksekokul, 13 meslek yüksekokulunda toplam 264 ön lisans ve lisans programına, 97 lisansüstü programa ev sahipliği yapmaktadır. Yine üniversitemiz bünyesinde 24 uygulama ve araştırma merkezi, 17 koordinatörlük, Merkezi Araştırma Laboratuvarı, Teknoloji Transfer Ofisi ve Kastamonu Teknokent hizmet vermektedir. Sayıları giderek artan fakülteleri, bölümleri, programları, idari birimleri, akademik ve idari personeli, ilmi ve kültürel etkinlikleriyle ilimizin ve ülkemizin ilim ve kültür hayatına değer katan bir üniversite olmak yolunda özveri ile çalışan kurumumuz, aynı azim ve özveri ile çalışmalarını sürdürmektedir" dedi.

Gençleri mezun ediyor olmanın gururunu hep birlikte yaşadıklarını söyleyen Rektör Topal, "Bu gurur sadece üniversitemize ait değil çocuklarımızın bu günlere gelmesinde her türlü fedakarlığı gösteren anne-babalar, aile büyükleri ve şu anda eğitimini başarı ile bitiren mezunlarımıza aittir. Sevgili öğrenciler, her şeyden önce, yılları geride bırakıp da mezun olma aşamasına gelmenizden dolayı hepinizi en içten duygularımla kutladığımı belirtmek isterim. Zorlu bir eğitim sürecinden geçtiniz. Ailelerinizden uzakta, Covid 19 salgını dahil birçok zorluğa katlandınız. Şimdi ise mezun olmanın haklı gururunu yaşıyorsunuz. Şüphesiz her başarı, öncelikle şahsi gayretin, sıkı ve disiplinli bir çalışmanın neticesidir. Okuyarak, araştırarak, sorarak, sorgulayarak, kimi zaman gece yarılarına kadar ders çalışarak kat ettiğiniz uzun bir yolun ardından işte bugün ilk aşama diyebileceğimiz hedefinize ulaştınız. Ailenizin sizlere verdiği destek, hocalarınızın sizlere yaptığı akademik katkı ve tabi ki kendi gayretleriniz hepsi bir arada bugün haklı gururunu yaşadığınız bu neticeyi ortaya çıkardı. Sizleri çok seviyoruz ve sizleri çok özleyeceğiz. Sizler bizim için çok değerlisiniz ve hep değerli kalacaksınız. Hayata hazırlandığınız bu eğitim yuvasının kapısı sizlere her zaman ardına kadar açık olacaktır. Bizler dün olduğu gibi bundan sonrasında da her daim yanınızda olacak, sizlerin en büyük destekçiniz olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Bin bir emek ve sabırla diploma almaya hak kazanan ve mezuniyet aşamasına gelen tüm öğrencileri gönülden kutladığını belirten Rektör Topal, "Değerli aileler, büyük bir özveriyle yetiştirdiğiniz, üzerine titrediğiniz, bu ana gelene dek türlü fedakarlıklarda bulunduğunuz evlatlarınızın mesut gününe eşlik etmek için bugün buradasınız. Sizlerin bu mezuniyet törenindeki yeriniz ve katkınız çocuklarınız kadar değerlidir. Mezun olan öğrencilerimizin bu aşamaya gelmelerine katkı sunan siz değerli anne ve babalara ayrı ayrı şükranlarımı sunmak istiyorum. Ülkemize milletimize hayırlı evlatlar yetiştirdiğiniz için siz ailelerimize üniversitemiz adına teşekkür ediyorum. Bizler gözbebekleriniz olan evlatlarınızı akademik kadromuz ile özgüvenleri yüksek, ilkeli, kaliteli, yetkin, bilimsel bilgi ve beceri kazanmış, milli ve manevi değerlere bağlı, insan ilişkilerinde başarılı, mesleki bilgileri sağlam, öğrenmeye ve araştırmaya yatkın, sorumluluk üstlenen birer fert olmaları için gayretle çalıştık. Bu süre zarfında çocuklarınız da üzerine düşeni fazlasıyla yaptılar ve hayata hazırlanmak için çalıştılar. Çocuklarınız ile gurur duyabilirsiniz" şeklinde konuştu.

Rektör Topal, şöyle konuştu: "İş hayatınızda ve akademik çalışmalarınızda ülkenize, milletinize, ideallerinize olan sadakatinizi asla kaybetmemelisiniz. Değerlerinden ve köklerinden kopma pahasına elde edilen kariyer ve başarının anlamsız ve ruhsuz olduğunu unutmayın. Sizlerin ne pahasına olursa olsun kazanmanın değil, hakkıyla, alın teriyle, ahlaki ilkelere ve kadim medeniyetimizin değerlerine riayet ederek kazanmanın çabası içinde olacağınıza inancımız sonsuzdur. Kastamonu Üniversitesi'nin en önemli elçileri artık sizlersiniz. Eminim ki her biriniz, bundan sonraki hayatınızda dürüst, ahlaklı, kendine güvenen gençler olarak bu ülke için değerli hizmetlerde bulunacaksınız. Bizler de başarılarınız ile övüneceğiz, gurur duyacağız. Sözlerime son verirken mezuniyetinizi tekrar tebrik ediyor, bundan sonraki hayatınızda hepinize sağlıklı, mutlu, hayırlı ve başarılarla dolu bir ömür diliyorum. Yolunuz ve bahtınız açık, başarılarınız daim olsun"

"Üniversiteler, toplumsal kalkınmanın itici gücü oldu"

Üniversitelerin toplumsal kalkınmanın itici gücü olduğunu söyleyen Vali Avni Çakır ise, "Ülkelerin gelişmesini ve büyümesinin anahtarı üniversitelerin ve onların mezun ettiği öğrencilerin elindedir. Bugün şüphesiz ki hayatınızdaki en önemli günlerden birisini yaşıyorsunuz. Sizler sabırla, sebatla, inançla çalışarak, uykusuz nice geceler geçirerek yorgun günlerin ardından bu mutlu güne geldiniz. Uzun ve yorucu bir sürenin sonucunda bugün artık üniversitemizde mezun olarak hayatınıza yeni ve çok önemli bir sayfa açacaksınız. Artık önünüzde kendiniz, aileniz ve ülkemize karşı sorumluluklarınız olduğu bilinciyle yapacağınız çok şey var" dedi.

Öğrencilerin artık Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu her alanda katkı sunacağını belirten Vali Çakır, dünyada söz sahibi güçlü ve müreffeh bir Türkiye olma yolunda öğrencilerin üzerine düşenleri layıkıyla yerine getireceğini söyledi.

"Kastamonu'yu unutmayın, turizm elçisi olarak çevrenize anlatırsanız mutlu oluruz"

Mezun olan öğrencilerin Kastamonu'yu unutmamalarını ve birer turizm elçileri olmasını isteyen Kastamonu Milletvekili Serap Ekmekci de, "Kastamonu Üniversitesi her geçen gün kapasitesini ve yetkinliğini arttırarak bilim dünyamıza katkı vermeyi sürdürüyor. Üniversitemizin saygın akademisyenlerini verdikleri emekten dolayı kutluyorum. Bilgi, bilim ve teknolojide, muasır medeniyet düzeyinin kat be kat üstüne çıkmayı hedeflediğimiz Türkiye yüzyılında üniversitelerimizde, akademisyenlerimizle yan yana yürümeye devam edeceğiz. Kıymetli öğrencilerimiz, bugünkü mezuniyet töreni hayatımızın unutulmayacak anlamından biri olarak hafızalarını süsleyecek. İlimizde geçirdiğimiz süre boyunca sizlere layıkıyla ev sahipliği yapabilmişsek ne mutlu bize. Kusurlarımız da olmuşsa af ol. Kastamonu'yu unutmaz ve birer turizm elçisi olarak çevrenize anlatırsanız mutlu oluruz. Değerli veliler, gözümüzden takıldığınız evlatlarınızı, okul süresi boyunca bize emanet ettiniz. Emanetlerinizi bugün sizlere geri veriyoruz. Evlatlarınızın başarıyla bitirdikleri yüksek öğretimleri gibi hayatlarındaki her sınavdan başarıyla çıkmaları nasip olsun. Sevgili öğrenciler, diplomalarınız vatana, millete ve devletimize hayırlara vesile olsun" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından üniversiteyi dereceyle bitiren öğrencilere başarı belgeleri ve hediyelerin takdim edildi. Mezuniyet töreni, öğrencilerin keplerini havaya atmasıyla sona erdi.

Törene akademik personel ile öğrenciler ve aileleri katıldı.