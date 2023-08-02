31 kuş ve 4 memeli türü av listesinde

MERKEZ Av Komisyonu'nun (MAK) 2023-2024 av sezonu için Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren listesinde, avlanmasına izin verilen 31 kuş ve 4 memeli türü de yer alıyor.

MERKEZ Av Komisyonu'nun (MAK) 2023-2024 av sezonu için Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren listesinde, avlanmasına izin verilen 31 kuş ve 4 memeli türü de yer alıyor. Listede avlanmasına izin verilen bazı türler için iller bazında yasak getirildi. Listede, 69 kuş ve 6 memeli türü de koruma altına alınan, avı yasak türler olarak belirlendi.

Merkez Av Komisyonu'nun 2023-2024 av sezonuna yönelik Tarım ve Orman Bakanlığı'nın AVBİS sistemi üzerinden avlak haritaları illere göre belirlendi. 81 il için ayrı ayrı hazırlanan haritalarda, korunan ve av yasağı olan alanlarla, izne tabi avcılığın serbest olduğu alanlara yer veriliyor. Avına izin verilen yaban hayvanlarının içindeki birçok tür için tamamen av yasağı bulunan iller de bulunuyor.

Gelincik, kokarca, porsuk, kaya sansarı, kuyruksüren, ada tavşanı memeli türler. Kuş türleri gri balıkçıl, tayga kazı, boz kaz, küçük tarla kazı, tarakdiş, büyük tarakdiş, sülün, su kılavuzu, su tavuğu, poyraz kuşu, altın yağmurcun, gümüş yağmurcun, büyük kızkuşu, ak kuyruklu kızkuşu, döğüşkenkuş, küçük su çulluğu, çamur çulluğu, sürmeli kervan çulluğu, kervan çulluğu, kara kızılbacak, kızılbacak, yeşilbacak, terek düdükçünü, küt kuyruklu korsan martı, korsan martı, uzun kuyruklu korsan martı, büyük korsan martı, büyük karabaş martı, karabaş martı, küçük gümüş martı, kara sırtlı martı, Van Gölü martısı, gümüş martı, Hazar martısı, büyük kara sırtlı martı, kara ayaklı martı, bağırtlak, kılkuyruk bağırtlak, gökçe güvercin, kumru, küçük kumru, çöl toygarı, tepeli toygar, orman toygarı, tarla kuşu, çöl kuyrukkakanı, kara sırtlı kuyrukkakan, tarla ardıcı, kızıl ardıç, ökse ardıcı, kuzgun, sığırcık, söğüt serçesi, küçük serçe, ağaç serçesi, sarı boğazlı serçe, ispinoz, dağ ispinozu, alamecek, boz alamecek, şakrak, kiraz kuşu, Doğu kiraz kuşu, kızıl başlı çinte, tarla çintesi.