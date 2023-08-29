30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TURNUVASI'NDA DENİZE OK ATTILAR

HATAY'ın İskenderun ilçesinde depremzede okçular, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı Sultan Alparslan, Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile deprem şehitleri adına denize ok attı.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde depremzede okçular, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı Sultan Alparslan, Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile deprem şehitleri adına denize ok attı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminin vurduğu Hatay'ın İskenderun ilçesine çevre kentlerden de gelen okçular, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde 30 Ağustos Zafer Bayramı Turnuvası'na katıldı. Gaziantep, Osmaniye, Adana, Kahramanmaraş, Mersin ve Hatay'dan toplam 6 kulüp, 150 depremzede okçu, bu yıl ilk kez gerçekleştirilen ve geleneksel hale getirilecek olan turnuvada 1071'de Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı Sultan Alparslan, Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile deprem şehitleri adına denize ok attı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ali Ferit Gündel, etkinliğin çok anlamlı olduğunun altını çizerek, Hem Malazgirt'te hem Kurtuluş Savaşı'ndaki şehitlerimizi hem de 6 Şubat depreminde kaybetmiş olduğumuz tüm canlarımızı, şehitlerimizi anmak için bu programı yaptık. Geleneksel Türk okçuları olarak bu tür anma programlarına devam edeceğiz dedi.