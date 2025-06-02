3 İl'de KOSGEB Kredisi Vaadiyle Dolandırıcılık Operasyonu

3 İl'de KOSGEB Kredisi Vaadiyle Dolandırıcılık Operasyonu
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Sakarya merkezli dolandırıcılık operasyonunda 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Jandarma, 20 kişiyi dolandırdığı tespit edilen kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Sakarya merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Hendek Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede KOSGEB kredisi vaadiyle 20 kişiyi dolandırdıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Hendek Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Sakarya, Bolu ve Düzce'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda, şüphelilere ait birçok dijital materyal ve kıymetli ziynet eşyaları ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlılardan 6'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Güncel
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