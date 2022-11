3. Avrasya Hukuk Kurultayı Başladı

Türkiye Hukuk Platformu önderliğinde ilki 2014 yılında Saraybosna'da, ikincisi 2018 yılında Bakü'de gerçekleşen, Avrasya Hukuk Kurultaylarının üçüncüsü bu yıl 02-05 Kasım 2022 tarihleri arasında Karadağ'ın Budva kentinde düzenleniyor.

Üç gün sürecek olan proje uluslararası sempozyum, çalıştay ve sosyal programdan oluşuyor.

Kurultayın Ana Teması "Deniz Hukukundaki Güncel Gelişmeler"

"Deniz Hukukundaki Güncel Gelişmeler" ana konusuyla, Türkiye Hukuk Platformu ve Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi (DEHUKAM) tarafından düzenlenen Kurultay, T.C. Adalet Bakanlığı, İbn Haldun Üniversitesi, Uluslararası Hukukçular Birliği (UHUB) ve Anayasa Hukukçuları Derneği iş birliğiyle gerçekleştiriliyor.

Yurt içinden 200, yurt dışından 100 akademisyen ve hukukçu olmak üzere 42 farklı ülkeden katılımcının iştirak ettiği kurultaya, farklı bakanlıklardan, yüksek yargıdan, yurtdışında faaliyet gösteren Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı, TİKA, Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye Maarif Vakfı vb. kurumlardan hukukçu temsilciler de katılacak.

Bakanlıklardan, Yüksek Yargıdan, Siyasi Partilerden Üst Düzey İsimler Yer Alıyor

Ülkemizden katılacak isimler arasında Adalet Bakan Yardımcısı Yakup Moğul, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarından Doç. Dr. Mücahit Küçükyılmaz ve Saadet Oruç, AK Parti Genel Sekreteri, Ankara Milletvekili Av. Fatih Şahin, AK Parti Milletvekilleri Zeynep Yıldız, Abdulkadir Özel, Av. Cahit Özkan, Av. Ahmet Sorgun, MHP Milletvekili Av. Muhammet Levent Bülbül, MHP Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Ruhi Ersoy, Anayasa Mahkemesi Üyesi Kenan Yaşar, Danıştay Genel Sekreter Yardımcısı Sait Micanoğlu, Danıştay 12. Daire Başkanı Mahmut Doğan, Danıştay 3. Daire Başkanı Hanifi Doğan, Yargıtay Daire Başkanları Abdullah Yaman, Ayhan Tuncal, Vuslat Dirim, , Yargıtay Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Acarlı, HSK Üyeleri Aysel Demirel, Havvanur Yurtsever, Ömer Faruk Yıldırım, KVKK Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, İstanbul 2 Nolu Baro Başkanı Av. Yasin Şamlı, Ankara 2 Nolu Baro Başkanı Av. Sabri Hafif yer alıyor.

Kurultay kapsamında düzenlenen uluslararası sempozyuma U.S. Naval War College, UMIP, Maritime Institute of Malaysia (MIMA), Instituto Maritimo Espanyol (IME), Hamburg Üniversitesi, International Center for Ocean Governance (ICOG), Australian National Center for Ocean Resources & Security (ANCORS) gibi kurumlar destek veriyor.

Sempozyumda Denize Kıyısı Olmayan Devletlerin Deniz Alanları Üzerinde Yetkileri, Deniz Çevresinin Korunması ve Mavi Ekonomi, Deniz Emniyetinin ve Güvenliğinin Temini, Deniz Kaynaklarının İşletimi, Deniz Alanlarının Sınırlandırılmasına Yönelik Uyuşmazlık, İhtilaflı Deniz Alanları başlıklarında paneller düzenlenecek.