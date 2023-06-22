26 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, hakkında 'kasten öldürme' ve 'hakaret' suçlarından 26 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Tayfun Coşkun, jandarma ekipleri tarafından saklandığı evde yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, hakkında 'kasten öldürme' ve 'hakaret' suçlarından 26 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Tayfun Coşkun, jandarma ekipleri tarafından saklandığı evde yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Milas'ta 22 Haziran 2012 tarihinde 'kasten öldürme' suçundan tutuklanan Tayfun Coşkun 2015 yılında cezaevinden çıktı. Coşkun aynı yıl içerisinde hakaret ve tehdit suçlarından tekrar cezaevine girdi. 2017 yılında tahliye edilen Coşkun, yargılandığı davada 21 Aralık 2022 tarihinde hüküm giydi. Hakkında 'kasten öldürme' ve 'hakaret' suçlarından toplam 26 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Coşkun 'un yakalanması için çalışma başlatıldı.Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelinin Akyarlar Mahallesi'nde bir evde kaldığını tespit etti. Sabah saatlerinde adrese baskın yapan ekipler şüpheliyi yakalayarak, gözaltına aldı. İşlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.