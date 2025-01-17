25 Yıldan Sonra Memleketinde Başarı Hikayesi Yazdı

25 yıl sonra döndüğü memleketinde kendi işletmesini kurarak kadınlara örnek oldu

AĞRI - İzmir'de 25 yıl yaşadıktan sonra memleketi Ağrı'ya dönen Suzan Aydın, "Genç Çiftçi Projesi" ve Doğu Anadolu Projesi destekleriyle kurduğu işletmede büyükbaş hayvancılık yaparak örnek bir başarı hikayesi yazdı.

Ağrı'da tarım ve hayvancılığı geliştirmek amacıyla başlatılan "Genç Çiftçi Projesi"nden faydalanan 44 yaşındaki 2 çocuk annesi Suzan Aydın, proje kapsamında 6 düve sahibi oldu. Merkeze bağlı Çakıroba köyüne yerleşen Aydın, 2017 yılında başladığı hayvancılık faaliyetlerini her geçen yıl büyüterek, bugün 50 büyükbaş hayvana ulaştı.

Büyükbaş hayvan sayısındaki artışla birlikte 2020 yılında Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına başvuran Aydın, yüzde 50 hibe desteğiyle modern bir ahır inşa etti. Hedefinin 200 büyükbaş hayvana ulaşmak olduğunu belirten Aydın, sabahın erken saatlerinden itibaren hayvanların bakımını titizlikle yaparak işletmesini büyütmeye devam ediyor.

Aydın, yaptığı açıklamada,"1998'de evlendim ve İzmir'e taşındık. 25 yıl sonra Ağrı'ya dönmeye karar verdik. 'Genç Çiftçi Projesi'ni duyduk ve başvurduk. O zamanlar durumumuz çok iyi değildi ama projeden 6 düve aldık. Şu an 50 hayvanımız var, hepsi gebe ve yakında 100'e çıkacaklar. Sabah saat 6.30'da hayvanların yemini, samanını veriyor, altlarını temizliyoruz. Kadınlara tavsiyem, evde oturmasınlar, üretimle uğraşsınlar. Hedefimiz 200 büyükbaş hayvana ulaşmak"ifadelerini kullandı.

Ağrı Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu, Suzan Aydın'ın işletmesini ziyaret ederek, genç çiftçiye sağlanan desteklerin önemine vurgu yaptı. Hüseyinoğlu,"Suzan abla, 2017 yılında İzmir'den köyüne dönerek hayvancılığa başladı. Genç Çiftçi Projesi'yle başladığı bu yolda, hayvan sayısını artırarak DAP'tan yüzde 50 hibeyle modern bir ahır kurdu. Bu süreçte elde ettiği gelirle tarla ve traktör alarak yem bitkisi üretimine de geçti. Kendisi, hayvancılıkta doğru destek ve azimle nasıl başarı elde edileceğinin örneğidir"dedi.

Ağrı'nın hayvancılıkta önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Hüseyinoğlu, yeni destekleme modeliyle genç çiftçilere ve küçük aile işletmelerine yönelik teşviklerin artırılacağını belirtti.

Hayvan hastalıklarının önlenmesi için aşılama ve küpeleme çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Hüseyinoğlu, "Ağrı, 313 bin büyükbaş ve 1 milyon 591 bin küçükbaş hayvan varlığıyla Türkiye'nin hayvancılık merkezi olmayı sürdürüyor. İl genelinde yürütülen projelerle üreticiler modern yöntemlerle desteklenerek ekonomik kalkınmaya katkı sağlıyor" dedi.