23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusu 80 Binde Devri Alem Parkı'nda yaşanacak

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi Meram Belediyesi tüm hazırlıklarını tamamladı. Türkiye'nin sayılı parkları arasında yer alan 80 Binde Devri Alem Parkı, 23 Nisan Cumartesi günü binlerce çocuğu misafir edecek. Saat 12:00-15.00 saatleri arasında düzenlenecek programda illüzyon gösterilerinden Mehter Takımı konserine, Aşuk ile Maşuk, meddah gösterilerinden halk oyunlarına, Hacivat Karagöz tiyatrosundan yarışmalara ve sürpriz hediyelere kadar birbirinden güzel etkinlikler çocukları bekliyor olacak.

23 NİSAN'DA 80 BİNDE DEVRİ ALEM PARKI ÜCRETSİZ

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tüm çocuklarla birlikte coşkulu bir şekilde kutlayacaklarını belirterek, "Çocuklarımızın 23 Nisan sevincine ortak olmak adına hazırlıklarımızı tamamladık. 80 Binde Devri Alem Parkımız o gün ücretsiz olarak hizmet verecek. Birbirinden farklı, eğlenceli etkinliklerle güzel bir gün olacağını umut ediyoruz. Ayrıca program öncesi Meram Son Durak mevkiinden de servislerle hemşehrilerimizin parkımıza ulaşımını sağlayacağız. Bayramın mutluluğunu hep birlikte yaşamak adına tüm aileleri, çocuklarıyla birlikte 23 Nisan Cumartesi günü saat 12.00'de 80 Binde Devri Alem Parkımıza bekliyorum" açıklamasında bulundu.

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