2026 Bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda… İyi Parti Grup Başkanvekili Çömez: "Meclis'te Yaşanan Cinsel İstismardan Üç Bakanlık da Sorumludur"

(TBMM) - İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026 bütçelerinin görüşüldüğü TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Meclis'te yaşanan cinsel istismar olayını hatırlatarak, "Biz bunu Meclis Başkanımızdan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan, Milli Eğitim Bakanı'ndan duymak isterdik çünkü her üç kurum da bu olaydan sorumludur. Aileler sizlere çocuklarını emanet etmişlerdir. Bu Meclis Gazi Meclis'tir ve dünyada çocuklarına bayram eden başka bir meclis yok. Kendisine emanet edilen çocukların tecavüze uğradığı başka bir Meclis de yok. Ne Meclis Başkanı'ndan ne Milli Eğitim Bakanı'ndan ne de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan bir açıklama var" dedi.

TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl'ün başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçeleri görüşülüyor. Görüşmeler sırasında grupları bulunan siyasi partilerin konuşmalarının tamamlanması ve Bakanların sunumlarının ardından grup başkanvekilleri söz aldı.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'nı dinlediğim zaman kendimi Kanada'da zannettim. Her problem bitmiş, çocukların problemi bitmiş, yaşlıların problemleri bitmiş, engellilerin problemleri bitmiş gibi anlaşılıyor. Ancak öyle olmadığını biliyorum" dedi. Özdağ, şunları söyledi:

"Türkiye'de evlilik mi çoğalıyor yoksa boşanmalar mı çoğalıyor? Eğer evlilik çoğalıyorsa orada sağlıklı bir yapı var demektir, boşanmalar çoğalıyorsa orada ailede problem var demektir. Burada da psikolojik sıkıntılar vardır demektir ki bu sıkıntılar da ekonomiden ve hukuktan kaynaklanır. Bir yandan da çocuk yoksulluğu var Türkiye'de. Çocuklarımız yeteri kadar protein alamıyorlar, meyveye ve sebzeye erişemiyorlar.

Özdağ: "Ücretli öğretmenliği kaldırın"

1,2 milyon emekli vatandaşımız emekli maaşları yetmediği için yüzde 90'ı kayıt dışı olmak üzere çalışmak zorunda kalıyor. Huzurevlerinin kapasiteleri ise yetersiz. Eğitiminiz bozuksa insanlarınızı kaybederseniz, bir daha telafi etmeniz mümkün değildir. Eğitim Bakanlığı konusunda Adalet ve Kalkınma Partisi sınıfta kalmıştır. Ücretli öğretmenliği kaldırın. Bu aynı zamanda öğretmenlerimize karşı bir saygısızlıktır. Burada ücretler konusunda da problemler var. Bu noktada eşit işe eşit ücret ilkesini yerle yeksan ettiniz. Milli Eğitim Akademilerini tekrar gözden geçirin. MESEM ile ilgili şunu söylemek isterim, MESEM olması gereken bir kuruluş. Elbetteki bizim ara elemanlara ihtiyacımız var fakat bu ara elemanlarla ilgili uygulamada problemler var. Her yere İmam Hatip açıyorsunuz eğer eksiklik varsa açın yoksa açmayın bu bir israftır."

Çömez: "23 yıl sonra bu ülkeyi açlık ve sefalete mahkum ettiniz"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez de "Sayın Bakanların yaldızlı sözlerine, ışıltılı laflarına bakarsanız Türkiye'de mükemmel bir dönem yaşanıyor ancak sahaya bakarsanız gerçeklikten ne kadar uzak olduğunu görürsünüz" dedi. Çömez şunları kaydetti:

"Son 10 yıl içerisinde sosyal yardım yapılan ailelerin sayısı 2 kat artmış. Bu gurur duyulacak bir şey değil. Bu Türkiye'de açlığın, sefaletin ve yoksulluğun giderek derinleştiğini gösterir. Yaşlılarda inanılmaz bir açlık ve sefalet içinde yaşıyor, akşam pazarına çıkın akşam pazarındaki meyve ve sebzeleri topladıklarını göreceksiniz. 16 bin lira emekli maaşı alan bir emekli evine nasıl ekmek ve et götürebilsin. 23 yıl sonra bu ülkeyi açlık ve sefalete mahkum ettiniz. Elektrik yardımı, ısıtma yardımı yapıyorsunuz, gurur duyuyorsunuz bunlarla ancak 'insanları neden bunlara mahkum ettik' diye hiç konuşmuyorsunuz.

"Devlete emanet edilen çocuklar arasında 17'si ölmüş, kabul edilebilir değil"

Gelelim çocuklara. Çocuklarla ilgili inanılmaz rakamlar var. UNICEF'in açıkladığı rakamlara göre Romanya'da bile çocuklar, Türkiye'ye göre daha iyi şartlarda yaşıyor. İnsanlar niye evlenemiyor, insanlar neden daha çok boşanıyor. Neden doğurganlık oranları azalmış dönün bakın kendinize. Temel sebep ekonomik. MESEM'lerden bahsediliyor evet mesleki eğitimin yapılması şart bu ülkede. Ara elamanın olmayışı Türkiye için büyük bir problem. Ancak devlete emanet edilmiş çocuklar nasıl can verir? 17 çocuk var, bu kabul edilebilir bir rakam mı? 80'i aşmış çocuk işçi ölümü var ülkede. Devlete emanet edilen çocuklar arasında ise 17'si ölmüş, kabul edilebilir değil. Rakamlara baktığımızda 750 bin çocuk işçi var Bu rakamlar asla ve asla sizin övdüğünüz tabloyla eşleşmeyecek durumda. Çocuklar çalışmak zorunda çünkü aileleri onlara gelecek temin edemiyor, çocuklar karınlarını doyuramıyor.

"Kendisine emanet edilen çocukların tecavüze uğradığı başka bir Meclis yok"

Meclis çatısı altında yaşanan meseleye gelelim. Biz bunu Meclis Başkanımızdan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan duymak isterdik. Biz bu vahameti Sayın Milli Eğitim Bakanı'ndan duymak isterdik çünkü her 3 kurum da bu olaydan sorumludur. Aileler sizlere çocuklarını emanet etmişlerdir. Bu Meclis Gazi Meclistir ve dünyada çocuklarına bayram eden başka bir meclis yok. Kendisine emanet edilen çocukların tecavüze uğradığı başka bir Meclis de yok. Ne Meclis Başkanı'ndan ne Milli Eğitim Bakanı'ndan ne de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan bir açıklama var. Bu çocuğun ya da çocukların istikbali ne olacak? Bu yavruların geleceği ne olacak? Bu ailelere tazminat ödediniz mi? Kimdir bunların sorumlusu? Medeni devlet dediğimiz hesap verir. Size emanet edilen çocuklar varken bunlarla ilgili sorumluluk almamanız asla kabul edilemez. Kadınların eşitliği ile ilgili rakamlara baktığımızda berbat durumdayız. Sizin iktidarınız döneminde sokaklarda 10 binden fazla kadın katledildi bunun hesabını sormanız gerekmiyor mu?"