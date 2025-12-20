2026 Bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda.

(TBMM) - CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, ülkeyi felakete sürüklediğini söylediği irrasyonel politikaların ve halen uygulanan programın siyasi sorumlusunun iktidar olduğunu belirterek, "2018 ve görüşmekte olduğumuz 2026 bütçesi dahil son 9 yılda tam 1 trilyon 966 milyar dolar gelir topladınız. Bunu da yüzde binleri aşan vergi artışlarıyla çalışanların, dar gelirlilerin, emekçilerin sırtına yüklediniz. Kaynak yok diyenlere seslenmek istiyorum: Halk, son 9 yılda tam 2 trilyon dolara yakın kaynak yaratmıştır. Sorun kaynağın yokluğunda değil, yaratılan kaynağın kimler tarafından nasıl kullanılacağıdır. Burada da iktidar önceliğini ve tercihini ne yazık ki milyonlarca dar gelirli lehine kullanmamıştır" dedi.

TBMM Başkanvekili Celal Adan'ın başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi görüşülüyor. Grubu bulunan siyasi partilerin temsilcileri, maddeler üzerindeki görüş ve önerilerini dile getiriyor.

Teklifin ikinci maddesi üzerine İYİ Parti Grubu adına söz alan Burak Akburak, bütçenin yalnızca bir muhasebe cetveli olmadığını vurgulayarak, "Unutmamamız gerekir ki bütçe sadece bir muhasebe cetveli değil, vatandaş içindir ve vatandaşın hayatına değdiği ölçüde anlamlıdır" dedi.

Sağlık Bakanlığı bütçesi görüşmelerinde hastaneler, randevu süreleri ve hekim sayılarının ele alındığını anımsatan Akburak, bu başlıkların önemli olduğunu ancak kamu maliyesi açısından giderek büyüyen başka bir sorunun bulunduğunu söyledi. Akburak, bu sorunun ilaç kullanımı olduğuna dikkat çekerek, "Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ilaç harcamaları yüz milyarlarca lirayı aşmış durumda. SGK bütçesi içinde ilaç giderleri sağlık harcamalarının en ağır kalemlerinin başında. Kanser ilaçları ve biyoteknolojik ilaçlar bu artışta önemli bir paya sahip" ifadesini kullandı.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ilaç harcamalarının yüz milyarlarca lirayı aştığını belirten Akburak, SGK bütçesi içinde ilaç giderlerinin sağlık harcamalarının en ağır kalemlerinin başında yer aldığını ifade etti. Akburak, "Rakamlar bize şunu söylüyor: Türkiye'de sağlık sisteminin mali yükü tedaviden çok tüketime, önleyicilikten çok sürekli kullanıma doğru sürüklenmektedir. Halkımız daha fazla ilaç tüketiyor. Devlet daha fazla ilaç ödüyor. Fakat bununla orantılı şekilde sağlıklı bir toplum ortaya çıkmıyor" diye konuştu.

MHP'li Ersoy'dan emekli maaşlarına ilave destek talebi

MHP Grubu adına konuşan Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, emekliler, dar gelirli vatandaşlar ve asgari ücretli çalışanlar için gerekli değerlendirmelerin yapılarak ilave desteklerin hayata geçirilmesinin yerinde olacağını söyledi.

Yıllarca çalışmış, devlete ve millete emek vermiş, görev süresini tamamlayarak emekliye ayrılmış vatandaşların refahını sağlamanın bir borç olduğunu ifade eden Ersoy, "16 milyon emeklimizin sadece 640 bini 25 bin lira üzeri maaş almaktadır. Hayat şartlarını göz önüne aldığımızda emekli maaşlarında ciddi bir artış yapılmasının emeklilerimizin haklı talepleri olduğunu görüyoruz. Aksi halde mevcut ekonomik şartların bu kesimler üzerindeki yükü artacak ve sosyal refahın korunması noktasında ilave tedbirlerin gerekli olduğu daha belirgin hale gelecektir" dedi.

DEM Partili Ayan, kürsüye zeytin dalı ve ekmekle çıktı

DEM Parti Grubu adına söz alan Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan, kürsüye zeytin dalı ve ekmek ile çıktı. Ayan, bazı iktidar milletvekillerinin barış dilinden uzak ve süreci sindirememiş ifadeler kullandığını söyledi. Bazı bakanların konuşmalarında savunma sanayi, İHA'lar, SİHA'lar, S-400'ler, F-16'lar ve füzelerin öne çıkarıldığını belirten Ayan, "Bu kürsüye savaş uçaklarıyla çıktılar. Böylesi bir süreçte savaş uçaklarını koyarak konuşmalar yaptılar. Terörist siyaseti yaptılar" dedi.

Elindeki zeytin dalı ve ekmeği gösteren Ayan, "Burası savaşın reklamlarının yapılacağı kürsüler değil, burası halkın hayat kürsüsüdür. Bu kürsüden silahın değil, siyasetin sözünün yükselmesi gerekir" diye konuştu. "Ekmek olmadan barış olmaz, barış olmadan da ekmek olmaz" diyen Ayan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Savaş tellallığı ve sınır ötesi operasyonları yapmakla hiçbir şey kazanmadı bu ülke. Halkın cebinden milyarlarca dolar çıktı. 1 Ekim'den bu yana da barış ve demokratik toplum sürecindeyiz. Gece gündüz dinleniyoruz, çalışıyoruz. Adım atmadığımız toprak kalmadı. Peki neden arkadaşlar? Çünkü bizim partimiz bir barış partisidir. Barış, evladının toprağa verilmemesidir. Barış, bir genç için mezar taşı değil, gelecek hayallerinin kurulması demektir. Barış, sabaha karşı kapı çaldığında gelenin yakının olduğunu bilmektir. Ama bakıyorum, savaşın çilesini, acısını bilmeyenler barışın nimetlerinin de kıymetinin de farkında değiller. Ocağına ateş düşmeyenler, evladını, kardeşini, babasını çatışmalı süreçlerde kaybetmeyenler fütursuzca savaş çığırtkanlığı yapıyor."

CHP'li Arslan: Bütçe açığını borçlanarak kapattınız

CHP Grubu adına konuşan Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, ekonomi politikaları ve bütçe uygulamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Arslan, ülkeyi felakete sürüklediğini söylediği irrasyonel politikaların ve halen uygulanan programın siyasi sorumlusunun iktidar olduğunu belirterek, "Eskisi, yenisi fark etmez. Hepiniz AKP kabinesinin bakanlarısınız. Enflasyondan hayat pahalılığına, KKM'den faizlere, borçlardan yoksulluğa kadar yaşanan bütün olumsuzlukların sorumlusu, unutmayınız ki sizsiniz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildikten sonra sekizinci bütçenin görüşüldüğüne dikkat çeken Arslan, bu süreçteki tabloya bakılması gerektiğini söyledi. Arslan, şu ifadeleri kullandı:

"2018 ve görüşmekte olduğumuz 2026 bütçesi dahil son 9 yılda tam 1 trilyon 966 milyar dolar gelir topladınız. Üstelik bunu öylesine vahşi yaptınız ki 2024 yılında tek başına 2021-22-23 yıllarında topladığınız vergilere eşit bir vergiyi topladınız. Bunu da yüzde binleri aşan vergi artışlarıyla çalışanların, dar gelirlilerin, emekçilerin sırtına yüklediniz. Çalışanlardan kesilen gelir vergisi son 6 yılda yüzde 1532 artmıştır. Doğalgazdan, petrol ürünlerinden alınan ÖTV son 6 yılda yüzde 1961 artmıştır. Ama şirketlerden ne yazık ki bunun yarısı kadar vergi toplamadınız.

Kaynak yok diyenlere seslenmek istiyorum: Halk son 9 yılda tam 2 trilyon dolara yakın kaynak yaratmıştır. Sorun kaynağın yokluğunda değil, yaratılan kaynağın kimler tarafından nasıl kullanılacağıdır. Burada da iktidar önceliğini ve tercihini ne yazık ki milyonlarca dar gelirli lehine kullanmamıştır. Peki bu toplanan gelirler ne yapılmıştır? Topladığınızdan çok daha fazlasını harcayarak tam 2 trilyon 392 milyar dolar harcama yaptınız. Bunun sonucunda bugünkü değeriyle 14,4 trilyon, yani 335 milyar dolar bütçe açığı var. Bu bütçe açığını nasıl kapattınız? Borçlanarak. Borçlandıkça faiz büyüdü. Faiz büyüdükçe bütçe daha da kilitlendi. Ortaya çıkan tablo şudur: Bu bütçe hizmet bütçesi olmaktan çıkmış, borç, açık ve faiz sarmalına dönüşmüştür."

Bakan Bak'tan Leyla Zana açıklaması: Hem TFF hem de bizler gerekli soruşturmaları yürütüyoruz

İkinci maddenin görüşmelerinin tamamlanmasının ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Somaspor ile Bursaspor arasında oynanan Karşılaşmada eski DEP ve HDP milletvekili Leyla Zana'yı hedef alan küfürlü sloganlar atılmasına ilişkin, "Bakanlık tarafından başlatılmış tek bir soruşturma var mıdır" sorusuna Aşkın Bak, şu yanıtı verdi:

"Hiçbir şekilde kabul edemeyeceğimiz tribünlerde yaşanan olayı, hem Türkiye Futbol Federasyonu hem de bizler gerekli soruşturmaları yürütüyoruz. 6222 sayılı yasaya göre, o eylemi yapan kişilerle ilgili gerekli araştırma, değerlendirme ve tribünlerde bulunanlara ilgii maçtan men cezasından tutun da diğer huşulara kadar bir süreç olacak. Dolayısıyla hiçbir şekilde sporun centilmenlikle yürütülmesini engelleyecek eylemlere tamamen karşıyız. Bunun için de 6222 sayılı yaşa çıkartılmıştı. Kim olursa olsun bu tip olaylar hiçbir şekilde tasvip edilmez. Sporun etik ruhuna yakışmayan süreçtir. Bunu kabul edemeyiz."