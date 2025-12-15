2026 Bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda.

(TBMM) - İyi Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in enflasyon açıklamasına atıf yaparak, "Sayın Bakan dedi ki: 'Bir miktar enflasyon hedefimiz saptı.' Arkadaşlar, 2025 enflasyon hedefimiz yüzde 15'ti, muhtemelen yüzde 31'le kapatacağız. Sizce bu bir miktar mıdır yoksa, daha net ifadeyle 2'ye mi katlanmıştır" diye sordu.

TBMM Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda, İçişleri Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçeleri görüşülüyor. Görüşmeler sırasında grupları bulunan siyasi partilerin konuşmalarının tamamlanması ve Bakanların sunumlarının ardından grup başkanvekilleri söz aldı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, iki bakanın da görevlerini yerine getirmek için çaba gösterdiğini bildiğini belirterek, "Ancak her ikisinin de biraz daha açık, biraz daha cesur ve biraz daha net olarak bazı konuları vurgulamasının memleket için çok daha hayırlı olacağına inanıyorum" dedi. "Topladığımız vergilerin yani 100 lira vergi topluyorsak bunun 21,4'ü faize gidiyor" Kavuncu, şöyle konuştu: "Özellikle Maliye Bakanına ayrıca burada bir teşekkür edeceğim. Zira, yaptığı konuşmayla kendisinden önceki dönem bizim itiraz ettiğimiz ve yanlış bulduğumuz ne varsa onları da büyük oranda kendisi vurguladı, aslında kapalı da olsa bir mesaj vermiş oldu. Daha açık konuşabilir derken kastettiğim şu, mesela çıkıp şunu net olarak söyleyebilmeniz lazım: 'Biz bu ülkede gıda enflasyonunu öyle bir duruma getirdik ki milletimizi açlığa mahküm ettik. Biz kira oranlarını dünyanın en fazla artan kira oranları haline getirdik, dolayısıyla milletimizi barınma konusunda çok ciddi sıkıntıların içerisine soktuk.' Zira kendisinin Bakanlığı döneminde asgari ücret yüzde 160 artarken kira artışları yüzde 397'lere vardı. Daha net ifadeyle şunu da diyebilir Sayın Bakan: 'Benden önce yani benim görevi devraldığım benden önceki dönem o kadar irrasyonel, o kadar yanlış işler yaptı ki ekonomiyi de ülkenin gidişatını da o anlamda perişan etti.' Mesela faizler 2,72 trilyona ulaştı yani yüzde 40,6 bir önceki seneye göre arttı. En yüksek Bakanlık bütçesi arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığı ki 1,9 trilyon, daha sonra Sağlık Bakanlığı var 1,4; Milli Savunma Bakanlığı da 0,8 yani Milli Savunma Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının toplamı bile önümüzdeki sene ödeyeceğimiz faizi aşmıyor; neredeyse 3 bakanlığın toplamını alıp götürecek kadar da bir faiz oranıyla karşı karşıyayız. Topladığımız vergilerin yani 100 lira vergi topluyorsak bunun 21,4'ü faize gidiyor. Bu rakam 2015'te ne kadardı biliyor musunuz? 12,5'ti yani nasıl bir kötü duruma geldiğimizin net göstergesi."

Kavuncu, "Faiz sebep, enflasyon sonuç" politikasının olumsuz etkilerine dikkat çekti. Ayrıca, vergi yükünün yüzde 65 dolaylı, yüzde 35 dolaysız olduğunu ve uzun süredir düzeltilmesinin beklendiğini söyledi.

İYİ Partili Kavuncu, enflasyona ilişkin şöyle değerlendirmelerde bulundu:

"Şimdi, enflasyon... Konuşmasında Sayın Bakan dedi ki: 'Bir miktar enflasyon hedefimiz saptı.' Arkadaşlar, 2025 enflasyon hedefimiz yüzde 15'ti, muhtemelen yüzde 31'le kapatacağız. Sizce bu bir miktar mıdır yoksa, daha net ifadeyle 2'ye mi katlanmıştır? Bir miktar değil, yüzde 15'i hedeflediğimiz enflasyon oranı yüzde 31'lere çıktı. Bakın, Arjantin, öyle gözüküyor ki 2026'da tek haneye düşürecek. 2024 Nisan ayında Arjantin'in enflasyonu ne kadardı: Yüzde 292 ve neredeyse bir buçuk iki yılda tek haneye indiriyor. Niye? Çünkü para politikası ile mali politika yani mali disiplin arasında bir paralellik var. Ne yaptı? Kamu harcamalarını kıstı. Ne yaptı? Bakanlıkları kapattı. Ne yaptı? Kamu alımlarını durdurdu ve çok ciddi bir tasarruf tedbiriyle bu enflasyonu kontrol altına aldı. Dolayısıyla, olabiliyormuş. Şimdi 'Evet, biz bunu biliyoruz ama beni dinlemiyorlar, ben bunu Hükümete anlatamıyorum, gerçekten sıkıntılı durumdayım, zor durumdayım. Biliyorum bu enflasyonun nasıl

düşeceğini ama benim sözümü iktidar dinlemiyor, diğer bakanlara söz geçiremiyorum' derseniz bunu da anlarız Sayın Bakan."

Kavuncu, Ankara Ulus'ta emeklilerin otelde yaşamak zorunda kaldığını belirterek, "Büyüme tabana yayılmıyor; nüfusun yüzde 20'si gelirin yüzde 48'ini kullanıyor ve kalan yüzde 80'de kalan yüzde 50'yle yetiniyor. Ulus'taki oteldeki emeklilerimizin yaşadığı durum hepimizi çok üzdü. Bakın, bir başka Türkiye gerçeğini size söyleyeyim: Yani yeni milyonerler oluşuyor; 2023-2024'te dünyada en çok milyoner çıkan ülke Türkiye ve ödül aldı biliyor musunuz Rolls-Royce'un bayisi, Rolls-Royce'un bayisi en iyi satış yapan araba markası olarak ödül aldı ve ifadesi de şu, diyor ki: 'Tek rakibim diğer otomobiller değil, tek rakibim yat, villa ve pırlanta.' Rolls-Royce'un bayisi söylüyor bunu. Yani bir tarafta Ulus'ta otellerde yaşayan emeklilerimiz, bir tarafta da rekorlar kıran başka bir lüks otomobil markası" diye konuştu.

Kavuncu, Bakan Şimşek'in kur korumalı mevduatla ilgili 'Bir yükten kurtulduk' dediğini vurguladı. Kavuncu, "Zaman zaman tabii cesaretli, açık ifadeler de görüyoruz. Mesela, kur korumalı mevduatla ilgili 'Bir yükten kurtulduk' dedi Sayın Bakan; daha net söyleyeyim, dedi ki: 'Artık kur korumalı mevduat bittiği için finansal istikrarımız da güçlenecek.' Bakın, bu kur korumalı mevduata itirazdır, bunun ne kadar yanlış olduğunun ifadesidir. Sayın Cumhurbaşkanı kur korumalı mevduatla ilgili aleyhte konuşanlara ne diyordu biliyor musunuz? 'Bunlar mandacı iktisatçılar'

diyordu, 'Bunlar kendi sahibinin sözüyle hareket eder' diyordu. Bilmiyorum Sayın Bakan, Cumhurbaşkanının ifadesiyle, 'Sizin sahibiniz kim?' anlamına gelir bu. 60 milyar dolar bu ülke zarar etti" ifadelerini kullandı.