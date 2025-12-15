2026 Bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda.
İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in enflasyon açıklamasına atıf yaparak, "Sayın Bakan dedi ki: 'Bir miktar enflasyon hedefimiz saptı.' Arkadaşlar, 2025 enflasyon hedefimiz yüzde 15'ti, muhtemelen yüzde 31'le kapatacağız. Sizce bu bir miktar mıdır yoksa, daha net ifadeyle 2'ye mi katlanmıştır" diye sordu.
TBMM Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda, İçişleri Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçeleri görüşülüyor. Görüşmeler sırasında grupları bulunan siyasi partilerin konuşmalarının tamamlanması ve Bakanların sunumlarının ardından grup başkanvekilleri söz aldı.
Kavuncu, "Faiz sebep, enflasyon sonuç" politikasının olumsuz etkilerine dikkat çekti. Ayrıca, vergi yükünün yüzde 65 dolaylı, yüzde 35 dolaysız olduğunu ve uzun süredir düzeltilmesinin beklendiğini söyledi.
İYİ Partili Kavuncu, enflasyona ilişkin şöyle değerlendirmelerde bulundu:
"Şimdi, enflasyon... Konuşmasında Sayın Bakan dedi ki: 'Bir miktar enflasyon hedefimiz saptı.' Arkadaşlar, 2025 enflasyon hedefimiz yüzde 15'ti, muhtemelen yüzde 31'le kapatacağız. Sizce bu bir miktar mıdır yoksa, daha net ifadeyle 2'ye mi katlanmıştır? Bir miktar değil, yüzde 15'i hedeflediğimiz enflasyon oranı yüzde 31'lere çıktı. Bakın, Arjantin, öyle gözüküyor ki 2026'da tek haneye düşürecek. 2024 Nisan ayında Arjantin'in enflasyonu ne kadardı: Yüzde 292 ve neredeyse bir buçuk iki yılda tek haneye indiriyor. Niye? Çünkü para politikası ile mali politika yani mali disiplin arasında bir paralellik var. Ne yaptı? Kamu harcamalarını kıstı. Ne yaptı? Bakanlıkları kapattı. Ne yaptı? Kamu alımlarını durdurdu ve çok ciddi bir tasarruf tedbiriyle bu enflasyonu kontrol altına aldı. Dolayısıyla, olabiliyormuş. Şimdi 'Evet, biz bunu biliyoruz ama beni dinlemiyorlar, ben bunu Hükümete anlatamıyorum, gerçekten sıkıntılı durumdayım, zor durumdayım. Biliyorum bu enflasyonun nasıl
düşeceğini ama benim sözümü iktidar dinlemiyor, diğer bakanlara söz geçiremiyorum' derseniz bunu da anlarız Sayın Bakan."
Kavuncu, Ankara Ulus'ta emeklilerin otelde yaşamak zorunda kaldığını belirterek, "Büyüme tabana yayılmıyor; nüfusun yüzde 20'si gelirin yüzde 48'ini kullanıyor ve kalan yüzde 80'de kalan yüzde 50'yle yetiniyor. Ulus'taki oteldeki emeklilerimizin yaşadığı durum hepimizi çok üzdü. Bakın, bir başka Türkiye gerçeğini size söyleyeyim: Yani yeni milyonerler oluşuyor; 2023-2024'te dünyada en çok milyoner çıkan ülke Türkiye ve ödül aldı biliyor musunuz Rolls-Royce'un bayisi, Rolls-Royce'un bayisi en iyi satış yapan araba markası olarak ödül aldı ve ifadesi de şu, diyor ki: 'Tek rakibim diğer otomobiller değil, tek rakibim yat, villa ve pırlanta.' Rolls-Royce'un bayisi söylüyor bunu. Yani bir tarafta Ulus'ta otellerde yaşayan emeklilerimiz, bir tarafta da rekorlar kıran başka bir lüks otomobil markası" diye konuştu.
Kavuncu, Bakan Şimşek'in kur korumalı mevduatla ilgili 'Bir yükten kurtulduk' dediğini vurguladı. Kavuncu, "Zaman zaman tabii cesaretli, açık ifadeler de görüyoruz. Mesela, kur korumalı mevduatla ilgili 'Bir yükten kurtulduk' dedi Sayın Bakan; daha net söyleyeyim, dedi ki: 'Artık kur korumalı mevduat bittiği için finansal istikrarımız da güçlenecek.' Bakın, bu kur korumalı mevduata itirazdır, bunun ne kadar yanlış olduğunun ifadesidir. Sayın Cumhurbaşkanı kur korumalı mevduatla ilgili aleyhte konuşanlara ne diyordu biliyor musunuz? 'Bunlar mandacı iktisatçılar'
diyordu, 'Bunlar kendi sahibinin sözüyle hareket eder' diyordu. Bilmiyorum Sayın Bakan, Cumhurbaşkanının ifadesiyle, 'Sizin sahibiniz kim?' anlamına gelir bu. 60 milyar dolar bu ülke zarar etti" ifadelerini kullandı.