2026 Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda.

Haber: Zeynep BOZUKLU - Eren CESUR

(TBMM) - Tbmm Plan Ve Bütçe Komisyonu'nda Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçe teklifi görüşmeleri başladı. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Böcek ailesini hatırlıyorsunuz, değil mi? İki tane sabi, bir anne, bir baba. O dört kişi vefat etti. Kimin uykusuna girecek bu? Sağlık Bakanlığı'nın mı uykusuna girecek, sizin mi uykunuza girecek? Ben söyleyeyim. Topu Sağlık Bakanlığı'na atarak kurtulamazsınız. Çünkü biyodizel firmaları, evet ilaçlama yapıyorlar, ama onlar fumigant kullanamazlar. Fumigasyon sizin kontrolünüzde. Herkes biliyor ki halk sağlığı ilaçlamasında şakır şakır fumigantlar kullanılıyor" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2026 bütçesi ve kesin hesabının görüşmeleri başladı.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın bütçe sunumunun ardından yaptığı açıklamada, Bakan Yumaklı'ya, "Siz Türkiye'yi buğdayda 3 milyon ton net dışa bağımlı hale getirdiniz" diyerek, şunları söyledi:

"Türkiye'nin nüfusu 1980 yılında 44 milyon, bugün 86 milyon. Yani kabaca yılda bir milyona yakın nüfus artıran bir memleketin evlatlarıyız. İnsan bir biyolojik varlık olduğuna göre, bu artan nüfusu ya bu topraklarda üretilen ürünlerle besleyeceğiz ya da ithalat yapacağız. Bu nedenle, tarımda bir önceki yılı tekrar etmenin açıkça bir geriye düşme olduğunun önce atını çizelim. Bu bir siyasal parti çekişmesinden öte, gerçekleri açıkça ortaya koyma, bugüne kadar anlatılan masalları da deşifre etme zamanı.

Hep yaptığınızı bir kere daha yapıyorsunuz. 'Avrupa'da birinci, dünyada yedinciyiz' dediniz. Bu bir tarım başarısı anlatısıdır değil mi? Peki ben size söyleyeyim; tarımsal ham madde dış ticaretinde net dışa bağlısınız. ISIC Rev3 diye bir sınıflama duydunuz mu? Neden anlatmaya çalışıyorum? Bir gıda ürünleri vardır, onların ithalatına, ihracatına bakarsınız. Bir de tarımsal ham madde dış ticareti vardır, onların ithalatı, ihracatına bakarsınız. Türkiye, gıda ürünleri dış ticaretinde net ihracatçıdır. Tarımsal ham madde dış ticaretinde de net ithalatçıdır. Bu gerçeği niye söylemiyorsunuz? Bu gerçeği söylemeyerek Türkiye'yi tarımda uçuracağınızı mı sanıyorsunuz?"

"Temel tarımsal ürünleri yetiştiremediğiniz için dışarıya para saçıyorsunuz"

Gökhan Günaydın, 420 milyar TL bir olağan yılda tarımsal ham madde ithalatına para ödendiğini, bunun yarısının dış ticaret açığı olduğunu belirterek, "Demek ki 200 milyar TL'yi tarımın başladığı bu topraklarda, temel tarımsal ürünleri yetiştiremediğiniz için dışarıya para saçıyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki 'Avrupa'da birinciyiz'. Yani bunu inanarak mı söylüyorsunuz? Yoksa bu rakamları size veriyorlar ve siz bu rakamları içselleştirmeden burada okuyor musunuz? Gerçekler bunlar, birbirimizi kandıramayız. Hele milleti hiç kandıramayız. Tablo bu kadar açık" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin 2020'de 1 milyon 70 bin ton kırmızı et ürettiğini, 2021'de 1 milyon 952 bin ton kırmızı et üretmeye başladığının belirtildiğini anlatan Günaydın, "Azıcık matematik bilen herkese soruyorum; bir canlı popülasyonunda bir yıl içerisinde 20 yıldır değişmeyen bir trend birdenbire rakamı 1 milyon tondan 2 milyon tona çıkarır mı? İstatistiklerle oynayarak milletimizi kandırabileceğinizi mi sanıyorusunuz? Bu, Türkiye'deki istatistiklerin ne derece güvenilmez olduğunu ortaya koymaktadır" ifadelerini kullandı.

"Eğer 13 milyon hektar bu memlekette mera olsun, ziraat mühendisi diplomamı yırtarım"

Türkiye'de milyonlarca insanın evine 1 kilogram kırmızı et girmediğini söyleyen Günaydın, "Sahi bu sizi üzüyor mu Sayın Bakan? Sahi bu sizi bunca ithalattan sonra üzüyor mu? Türkiye'de kırmızı et üretiminde bu rakamlara gelmemizin sebebi ne? Çünkü biz ziraat mühendisiyiz ve bizim hocalarımız bize şunu söylerler; 'Et meselesi ot meselesidir' derler. Peki Türkiye'de mera ne oldu? İktidara geldiğinizde 17 milyon hektar mera vardı. Bugün 13 milyon hektar mera olduğunu söylüyorsunuz. Eğer 13 milyon hektar bu memlekette mera olsun, ziraat mühendisi diplomamı yırtarım. Bu kadar açık söylüyorum" dedi.

"Mücahid, Bülent, Mustafa, Bilal. Bunlara dikkat edin. Bunların yaptıkları üzerinize kalacak"

Bakan Yumaklı'ya dört isim veren Günaydın, "Ben araştırdım, ithalat lobileri içerisinde sizin adınız geçmiyor. Ama şu sayacağım isimlere bir dikkat edin; Mücahid, Bülent, Mustafa, Bilal. Bunlara dikkat edin. Bunların yaptıkları üzerinize kalacak. Er geç bunların yaptıkları ortaya çıkacak. Bunlar büyük paralar kazanıyorlar. Ama Türkiye kırmızı ete muhtaç hale geliyor. Bu kabul edilemez" diye konuştu.

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mücahit Taylan'ın, Macaristan'da et ticareti yapan şirketin ortağı olduğunun ortaya çıktığını hatırlatan Günaydın, "Ben yap-sat firması sahibi olsam beni TOKİ Genel Müdürü yapar mısınız, yapmamanız lazım. Bu, siyasi etik meselesidir. En azından durum ortaya çıkınca 'görevden alıyoruz' deseydiniz, zaten başarısız. Bir adam tilkiyse tavuk kümesine müdür yapılmaz. Açıkça bir çürüme var" değerlendirmesini yaptı.

"Topu Sağlık Bakanlığı'na atarak kurtulamazsınız"

Gökhan Günaydın, Türkiye'nin, gıda enflasyonu rakamlarında açık ara dünya birincisi olduğunu belirterek, "10 bin yıl evvel tarım bu topraklarda başladı, siz bu memleketin insanlarını açlığa mahkum ettiniz" ifadesini kullandı.

Toprak Mahsülleri Ofisi'nde fosfin gazını belki de Türkiye'de en çok kullanılan insanlardan biri olduğunu söyleyen Günaydın, "Eğer fosfini başka yan odada birileri kalırken bir otel ilaçlamasında kullanıyorsanız siz canisiniz demektir. Böcek ailesini hatırlıyorsunuz, değil mi? İki tane sabi, bir anne, bir baba. O dört kişi vefat etti. Kimin uykusuna girecek bu? Sağlık Bakanlığı'nın mı uykusuna girecek, sizin mi uykunuza girecek? Ben söyleyeyim, topu Sağlık Bakanlığı'na atarak kurtulamazsınız. Çünkü biyodizel firmaları evet ilaçlama yapıyorlar ama onlar fumigant kullanamazlar. Fumigasyon sizin kontrolünüzde Tarım Bakanlığının kontrolünde. Herkes biliyor ki halk sağlığı ilaçlamasında şakır şakır fumigantlar kullanılıyor. Kim denetleyecek bunu? Gıda denetimini Sağlık Bakanlığı yapacak, fumigant kullanımını sizin bakanlık denetleyecek, hangisini denetlediniz bugüne kadar?" diye sordu.