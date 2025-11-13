2026 Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda.

Haber: Ogün AKKAYA

(TBMM) - Saadet Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı konuşmada "Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bütçesinin yaklaşık dörtte biri doğrudan bahis gelirleriyle finanse ediliyor. Bu durum ahlaki ve kurumsal bir çelişkidir. Bir yandan yasa dışı bahisle mücadele eden devlet, diğer yandan yasal bahisle sporun finansmanını sağlıyor. Ahlakı bahisle, gençliği parayla, sporu rantla terbiye edemezsiniz. Helal olmayan bir gelirle spor ahlakı inşa edilemez çünkü her şeyden önce ahlak ve maneviyat gelir" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçe ve kesin hesapları görüşülüyor.

Saadet Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman komisyonda yaptığı konuşmada, "Bu önümüzde bulunan bütçe sadece bir rakamlar toplamı değil, bir ülkenin gençliğe, ahlaka ve geleceğe bakışının aynası hüviyetindedir" diyerek Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bütçesine yönelik eleştirilerini dile getirdi.

Karaman, "300 milyarlık bir bütçe içinde gençliğe düşen pay sadece yüzde 4,7. Bağımlılıkla mücadeleye ayrılan kaynak ise yüzde 0,02. Türkiye'de bağımlılık oranı ilkokul seviyesine kadar inmiştir. Bu tablo, devletin evlatlarını ne kadar önemsediğini değil, ne kadar ihmal ettiğini göstermektedir" dedi.

Karaman,"Bu bütçe gençliğin geleceğini değil, yalnızca kalemlerin toplamını gösteriyor. Karşımızda görünürde büyüyen ama içerikte daralan bir bütçe var. Bakanlığın 2026 bütçesinin yüzde 77'si cari transferlerden oluşuyor. Yani bu bütçe üretmiyor, bir şey inşa etmiyor, sadece aktarım yapıyor. Bakanlık, bakanlık yapmıyor, muhasebe memurluğu yapıyor" diye konuştu.

"Bağımlılıkla mücadeleye 59 milyon TL ayırmak sorumluluktan kaçmaktır"

Bağımlılıkla mücadele kalemine düşük ödenek ayrıdığına işaret eden Karaman, "Bağımlılıkla mücadeleye bütçede 59 milyon TL ayırmak sorumluluktan kaçmaktır. Sizler de sorumlusunuz, bizler de sorumluyuz. Bağımlılıkla mücadele sadece adli değil, ahlaki ve kültürel bir meseledir. Bağımlılığı ceza ile değil, değerle yenebiliriz. Ahlaki direniş olmadan hiçbir tedavi kalıcı değildir" şeklinde konuştu.

Karaman, gençliğin karşı karşıya olduğu tehditleri sıralayarak, "Teknoloji, uyuşturucu ve bahis, üçü de farklı silahlarla aynı hedefe, gençliğin kalbine yöneliyor. Bizler gençlerimizi ekranlara, şansa, kimyasallara değil; ahlaka, bilgiye ve sorumluluğa bağlamalıyız" ifadelerini kullandı.

"Gençlikten çok binaya, spordan çok betona bütçe hazırlanmış"

Saadet Partili Karaman, bütçedeki kaynak dağılımını eleştirerek, şunları söyledi:

"Bu bütçe gençlikten çok binaya, spordan çok betona, politikadan çok israfa yönelik bir bütçedir. Bakanlığın adında iki kelime var: Gençlik ve Spor. Ama bunların sadece adı var. Bütçenin dörtte üçü yükseköğretim ve öğrenci hizmetlerine ayrılmış durumda. Gençlik merkezleri, gönüllülük programları, değer eğitimleri, projeleri bütçeden sadece kırıntı alıyor. Bu durumda bakanlığın adı 'Kredi ve Yurtlar Bakanlığı' olarak değiştirilsin daha doğru olur. Çünkü bütçenin çoğu oraya gidiyor. Gençlik ve spor politikalarını ciddiye almamak, gençliği de ciddiye almamaktır"

"Bahis gelirleriyle finanse edilen bir bütçe gayrimeşrudur"

Karaman, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın yasal bahis gelirleriyle Bakanlık bütçesinin önemli kısmının finanse edilmesini eleştirerek, şöyle devam etti:

"Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, yasal bahis gelirlerinden 2024 yılında 193 milyar TL hasılat, 53 milyar TL kamu payı elde etmiş. Bu gelirlerin bir kısmı spor kulüplerine, federasyonlara ve yatırımlara aktarılmış. Yani Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bütçesinin yaklaşık dörtte biri doğrudan bahis gelirleriyle finanse ediliyor. Bu durum ahlaki ve kurumsal bir çelişkidir. Bir yandan yasa dışı bahisle mücadele eden devlet, diğer yandan yasal bahisle sporun finansmanını sağlıyor. Ahlakı bahisle, gençliği parayla, sporu rantla terbiye edemezsiniz. Helal olmayan bir gelirle spor ahlakı inşa edilemez. Çünkü her şeyden önce ahlak ve maneviyat gelir"

"Her dört gençten biri sistemin dışına itilmiş"

Türkiye'de gençlik politikasının dar bir çerçeveye sıkıştığını belirten Karaman, "Bakanlık politikaları gençliği sadece Kredi ve Yurtlar Kurumu öğrencileriyle sınırlıyor. Oysa gençlik bundan ibaret değil. Ülkemizde 15-24 yaş arası gençlerin dörtte biri ne eğitimde ne istihdamda ne de bir gelecek planında. OECD ortalaması yüzde 13 iken bizde bu oran yüzde 23. Her dört gençten biri sistemin dışına itilmiş durumda" dedi.

"Burslar yetersiz, gençlik borçla hayata başlıyor"

Karaman, burs ve kredi uygulamalarının yetersiz olduğunu vurgulayarak, "Aralarında şansı olanlara geri ödemesiz burs çıkarken çoğunluğu krediye mahkum ediliyor. Bu kardeşlerimiz okullarını bitirse bile iş hayatına borçla, yani eksiyle başlayacak. Gençlerin geleceğini borçlandırarak inşa edemezsiniz. Bu, umut yerine kaygı üretir. 2025'te burs ve kredi 3 bin TL'ye yükseltildi. Ancak bu bursta bir ay geçinmek imkansız. 2014'te 300 TL, 77 dolar iken bugün 3 bin TL sadece 75 dolar ediyor. Yani 11 yılda öğrencinin alım gücü yarı yarıya azaldı. KYK yurtlarında barınmak bir hak değil, bir vatandaşlık hakkıdır. Ama öğrenci kardeşlerimiz bu haktan mahrum kalıyor. Özel yurt ücretleri 20-30 bin TL bandına çıktı, öğrenciler geçinemiyor, barınamıyor, okurken çalışmak zorunda kalıyor" diye konuştu.