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Anayasa Mahkemesi, Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı bütçeleri kabul edildi

Anayasa Mahkemesi, Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı bütçeleri kabul edildi
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TBMM Genel Kurulu'nda 2025 yılı için TBMM, Anayasa Mahkemesi, Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı bütçeleri oylama ile kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda; TBMM, Anayasa Mahkemesi, Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı 2025 yılı bütçeleri, görüşmelerin ardından yapılan oylama ile kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi görüşmelerinde TBMM, Anayasa Mahkemesi, Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçeleri kabul edildi.

YARIN 3 BAKANLIĞIN BÜTÇELERİ GÖRÜŞÜLECEK

Genel Kurul'da saat 11.00'de, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı bütçeleri görüşülecek.

Kaynak: ANKA / Güncel
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