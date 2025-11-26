2025 Sedat Simavi Ödülleri Sahiplerini Buldu

(İSTANBUL) Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin (TGC), Kurucu Başkanı Sedat Simavi anısına 49 yıldır verdiği Sedat Simavi Ödülleri'nin 2025 sahipleri belli oldu. Gazetecilikten edebiyata, spordan sağlık ve fen bilimlerine uzanan 9 dalda verilen ödüllerde; gazetecilik ödülüne T24'te yayımlanan "Dorukhan Büyükışık cinayeti dosyası" haberiyle Tolga Şardan, edebiyat ödülüne "Verda'nın Ölümü" romanıyla İnci Aral, spor ödülüne ise Avrupa cimnastik şampiyonu milli sporcu Adem Asil layık görüldü. Ödül töreninin tarihi ve yeri ilerleyen günlerde açıklanacak.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden yapılan açıklamaya göre, 11 Aralık 1953'te yaşamını yitiren TGC Kurucu Başkanı Sedat Simavi adına düzenlenen ve Türkiye'nin en köklü mesleki ve bilimsel ödülleri arasında yer alan Sedat Simavi Ödülleri, bu yıl da gazetecilik, televizyon, radyo, karikatür, edebiyat, sosyal bilimler, fen bilimleri, sağlık bilimleri ve spor dallarında sahiplerini buldu. Her dalın seçici kurulu, kasım ayı boyunca TGC merkezinde yaptığı toplantılarda başvuruları değerlendirerek ödül ve övgüye değer görülen isimleri belirledi.

Gazetecilik ödülü Tolga Şardan'a

2025 Sedat Simavi Gazetecilik Ödülü'ne, T24 internet haber sitesinde 22 Kasım 2024, 14 Ocak, 16-20 Mayıs ve 3 Haziran 2025 tarihlerinde yayımlanan "Dorukhan Büyükışık cinayeti dosyası" başlıklı haber dizisiyle Tolga Şardan değer görüldü. Şardan, ödülün açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından, "Bugün haber benden… Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Ödül Jürisi; 49'uncu Sedat Simavi Ödülleri'nde haber dalında, Büyüteç okurlarının yakından izlediği 'Dorukhan Büyükışık Cinayeti'ni konu alan dosyayı ödüle uygun buldu. Bende emeği olanlara teşekkür ederim" paylaşımını yaptı.

Gazetecilik dalında "övgü" ise, Sabah Gazetesi'nde 27 Ocak 2025'te yayımlanan "Bit pazarında vahşet" başlıklı haberi nedeniyle Erdoğan Yapık'a verildi.

Radyo ve televizyon dallarında ödüller

Radyo dalında Sedat Simavi Ödülü, NTV Radyo'da 8 Mart 2025'te yayınlanan "Şehir Kuşçuları: Leylekler" adlı programlarıyla Kerem Ali Boyla ve Yaz Güvendi'ye verildi. Radyo "övgü" ödülüne ise yine NTV Radyo'da 13 Şubat 2025'te yayınlanan "Pencere: Dünya Radyo Gününde Hataylı Radyocular Anlatıyor" programı ile Zeynepgül Alp değer bulundu.

Televizyon dalında haber ödülü, NOW TV'de 27 Ocak ve 24 Şubat 2025 tarihlerinde yayınlanan "Devletin Matbaasında Gri Pasaport Skandalı" ve "Gri Pasaport Skandalında Tutuklu Kalmadı" başlıklı dosya haberleri nedeniyle Halil Sadri Yılmaz ve Kazım Gökçe'ye verildi.

Televizyon haber "övgü" ödülüne ise NOW TV'de 12 Mart 2025'te yayınlanan "Sen Beni Dolduruşa mı Getirmek İstiyorsun?" başlıklı haberiyle Yeşim Karacaoğlu ve Serhat Yağmur değer görüldü.

Belgesel dalında Sedat Simavi Ödülü, TRT 2'de 6 Eylül 2025'te yayınlanan TRT World yapımı "Zeytin Ağacının Altında" adlı belgesel programı ile Zümrüt Sönmez'in oldu.

Karikatür, edebiyat ve sosyal bilimler

Karikatür dalında ödül, Leman dergisinde 29 Nisan 2025'te yayımlanan "Pazar Sevişgenleri" başlıklı bant karikatürüyle Metin Üstündağ'a verildi.

Edebiyat ödülünün sahibi ise "Verda'nın Ölümü" adlı romanıyla İnci Aral oldu.

Sosyal bilimler dalında Sedat Simavi Ödülü, "Sağın Kasveti: Otoriter Liderler ve Çalınan İsyan" adlı çalışmasıyla Dr. Zafer Yılmaz'a verildi. Aynı dalda "övgü"ye, "İsmet Toto (1905-1937) Atatürk Hayranı Bir Arnavut Gencin Dünyası" başlıklı eseriyle Doç. Dr. Halil Özcan layık görüldü.

Fen ve sağlık bilimlerinde yılın çalışmaları

Fen bilimleri ödülü, "Tek Katmanlı HfTe5'in Anizotropik Yapısal, Titreşimsel, Elektronik, Optik ve Elastik Özellikleri: Bir AB Initio Çalışma" başlıklı çalışması nedeniyle Doç. Dr. Mehmet Yağmurcukardeş'e verildi.

Sağlık bilimleri ödülünün sahibi ise Prof. Dr. Sezai Yılmaz oldu. Yılmaz, "Çoklu Verici Değişimlerinin Boyut Uyumsuzluğunda Artan Rolü: İlk İki 5'li ve İlk 6'lı Çapraz Karaciğer Nakilleri" başlıklı çalışmasıyla bu dalda ödüle değer görüldü.

Sporda Adem Asil'e ödül, Defne Kurt'a övgü

Sedat Simavi Spor Ödülü, Avrupa cimnastik şampiyonluğunu kazanan milli sporcu Adem Asil'e verildi. Spor dalındaki "övgü" ödülüne ise Dünya Para Yüzme Şampiyonu Defne Kurt değer bulundu.