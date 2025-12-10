Haberler

2025 Nobel Ödülleri sahiplerine verildi

İsveç'in başkenti Stockholm'de 2025 Nobel Ödülleri törenle sahiplerine verildi. Törende iklim aktivistleri protesto gerçekleştirdi. Barış Ödülü sahibi Maria Corina Machado, ödülünü kızı aracılığıyla aldı.

İsveç'in başkenti Stockholm'de, 2025 fizik, tıp, kimya, ekonomi ve edebiyat dallarındaki Nobel Ödülleri törenle sahiplerine takdim edildi.

Stockholm Konser Evi'nde (Konsert Huset) düzenlenen törene, İsveç Kraliyet ailesi, Başbakan Ulf Kristersson, bakanlar, parti temsilcileri, yabancı ülke temsilcileri ile ödül sahiplerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Ödüller, İsveç Kralı 16. Carl Gustaf tarafından sahiplerine verildi.

Fizik ödülünü John Clarke, Michel Devoret, John Martinis, kimya ödülünü Susumu Kitagawa, Richard Robson, Omar M. Yaghi, tıp ödülünü Mary Brunkow, Fred Ramsdell, Shimon Sakaguchi, ekonomi ödülünü Joel Mokyr, Philippe Aghion, Peter Howitt ve edebiyat ödülünü Laszlo Krasznahorkai aldı.

Nobel ödülünü kazananlara birer diploma, Nobel madalyası ve 11 milyon İsveç kronu para ödülü verildi.

İklim protestosu

Öte yandan, Konser Evi'nin önünde toplanan 100 iklim aktivisti, Nobel ödüllerinin finansmanını yapan şirketlerin doğaya ve ormanlara zarar vererek para kazandıkları iddiasında bulundu.

???????Aktivistler, "Dünyamızı kirletmeyi durdurun" sloganları atarak töreni protesto etti.

Machado için geleneksel meşale yürüyüşü yapılmadı

Öte yandan, 2025 Nobel Barış Ödülü sahibi Maria Corina Machado, törene yetişemediği için kızı Ana Corina Sosa, Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen törende annesinin yerine ödülü almıştı.

İki yılı aşkın süredir Gazze'de soykırım yapan İsrail'e destek veren Venezuelalı muhalif siyasetçi Machado'nun 2025 Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmesi de tepkilere yol açmıştı.

Norveç Barış Konseyi de Machado için "geleneksel meşale yürüyüşünü" bu yıl tepki nedeniyle yapmamıştı.

Konseyden yapılan açıklamada, Machado'nun, Norveç Barış Konseyi ve üye kuruluşlarının "değerleriyle uyumlu olmadığı" belirtilmişti.

Kaynak: AA / Atila Altuntaş - Güncel
