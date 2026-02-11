Haberler

Tüik: 2025 Yılı Aralık Ayında Toplam Ciro Yıllık Yüzde 34,7 Arttı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2025 yılı Aralık ayında sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde ciro endeksi yıllık yüzde 34,7 artış gösterdi.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Aralık 2025 verilerine göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, yıllık yüzde 34,7 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılının Aralık ayına ait ciro endeksleri verilerini açıkladı. Buna göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2025 yılı Aralık ayında yıllık yüzde 34,7 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2025 yılı Aralık ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 30,6 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 35,9 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 35,4 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 38,3 arttı. Toplam ciro aylık yüzde 3,3 arttı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2025 yılı Aralık ayında aylık yüzde 3,3 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2025 yılı Aralık ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 3,2 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 2,0 azaldı, ticaret ciro endeksi yüzde 4,1 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 3,4 arttı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk açıklama: Sorumluluğu ağır bir görev üstlendim

Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Akın Gürlek'ten boşalan koltuğa Can Tuncay oturdu

İşte Adalet Bakanı olarak atanan Akın Gürlek'in yerine geçen isim
Avrupa resmen peşine düştü! Milli servetimizi kaçırmak istiyorlar

Avrupa resmen peşine düştü! Milli servetimizi kaçırmak istiyorlar
Yok böyle kavga! TikTok fenomenleri Dubai'yi birbirine kattı

TikTok fenomenleri tatile gittikleri Dubai'yi birbirine kattı
İşte futbol bu! Como, Napoli'yi de devirerek, Inter'in rakibi oldu

İşte futbol bu! Dünya devini devirerek Inter'in rakibi oldular
Akın Gürlek'ten boşalan koltuğa Can Tuncay oturdu

İşte Adalet Bakanı olarak atanan Akın Gürlek'in yerine geçen isim
Teknoloji devinde şok! Çok sayıda çalışan işten çıkarılıyor

Teknoloji devinde şok! Üretim duracak, çalışanlar işten çıkarılıyor
Görevden alınan Ali Yerlikaya'dan ilk açıklama: Mustafa Çiftçi'yi tebrik ediyorum

Görevden alınan Ali Yerlikaya'dan ilk açıklama