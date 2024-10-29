Üye Girişi
Haberler

2024 Uluslararası Sosyal Sorumluluk Forumu Riyad'da Başladı

2024 Uluslararası Sosyal Sorumluluk Forumu Riyad'da Başladı
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 2024 Uluslararası Sosyal Sorumluluk Forumu, Kral Selman bin Abdülaziz'in himayesinde başladı. Forumda sosyal sorumluluk alanındaki deneyimlerin paylaşılması ve sürdürülebilir kalkınmaya yönelik çözümlerin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 2024 Uluslararası Sosyal Sorumluluk Forumu başladı.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in himayesinde Suudi Arabistan İnsan Kaynakları ve Sosyal Kalkınma Bakanlığının "Taahhütten etkiye" sloganıyla Riyad'daki Four Seasons otelinde düzenlediği foruma, bakanlar, özel sektördeki CEO'lar, yerel ve uluslararası düzeyde şirketlerin sosyal sorumluluk alanındaki karar vericileri ve uzmanlar katılıyor.

Forumun açılış konuşmasını gerçekleştiren Suudi Arabistan İnsan Kaynakları ve Sosyal Kalkınma Bakanı Ahmed bin Süleyman er-Racihi "Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in adına, 2024 Uluslararası Sosyal Sorumluluk Forumu'nun açılışında sizleri selamlamaktan onur duyuyorum." dedi.

Suudi Arabistan'ın bu organizasyon aracılığıyla, sosyal sorumluluk alanında küresel bir etkinlik ve diyalog platformu olmayı, deneyim ve vizyonların paylaşılmasını, sorunların tartışılmasını sağlamayı amaçladığını aktaran Racihi, "Ayrıca özel sektörün sürdürülebilir kalkınmaya katılımını genişletmek için çözümler bulunmasını sağlamayı, kamu ve özel sektör arasında yeni ortaklıklar kurmaya yönelik uluslararası bir model için çalışmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Sosyal sorumluluğun geçirdiği gelişim aşamaları ve ulaştığı noktaya, yenilikçi uygulamalara, sürdürülebilir dijitalleşmeye, inovasyona odaklanan sosyal sorumluluk konusunda beklenen eğilimlere de değinen Racihi, "özel sektörün bugün dünyayı daha iyi bir yer haline getirmede kritik bir rol oynadığını" belirtti.

Racihi, ülkesinin sosyal sorumluluk alanındaki başarılarının "güçlendirici ilham veren bir dönüşüm hikayesi" olduğunu belirterek, sosyal sorumluluğun, "Suudi Arabistan'ın 2030 Vizyonunun" stratejik hedeflerinden biri olduğunu dile getirdi.

Şirketlerin sosyal sorumluluk uygulamalarını geliştirmenin önemini vurgulayan Racihi, kurumsal sosyal sorumluluğun stratejik dönüşümünün gelişimine işaret etti.

Racihi, Bakanlar Kurulu kararıyla sosyal sorumluluk komitesinin oluşturulduğunu, sosyal sorumluluk bilincinde dönüşüme öncülük etmek için Ulusal Sosyal Sorumluluk Platformu'nun hayata geçirildiğini ve her yıl 23 Mart'ın "sosyal sorumluluk günü" olarak kutlandığını aktardı.

Racihi, gösterilen çabaların kurumsal katkıların toplam sosyal harcamalar içindeki payının 2019'da yüzde 1,19'dan 2023 sonunda yüzde 4,15'e yükselmesine de yansıdığını aktardı.

Şirketlerin sosyal sorumluluk programları ve girişimlerine dikkati çeken Racihi, bu alanda faaliyet gösteren büyük şirketlerin yüzdesinin 2019'da yüzde 30'dan 2023 sonundan itibaren yüzde 65'e çıktığını belirtti.

Racihi, Suudi Arabistan'ın uluslararası alandaki seviyesinin de yükseldiğini belirterek, 2024 Küresel Rekabetçilik Raporu'nda 16. sıraya ulaştığını, 2021'de aynı raporda 41. sırada olduğunu kaydetti.

Suudi Arabistan'ın 2030'a kadar sosyal sorumluluk alanında dünyanın en iyi ülkeleri arasına girmesinin beklendiğini belirten Racihi, İnsan Kaynakları ve Sosyal Kalkınma Bakanlığının girişimlerine işaret etti.

Racihi, düzenlenen forum aracılığıyla bakanlığın özel sektördeki karar vericilerin, hükümet temsilcilerinin, kalkınma kuruluşlarının, sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik uzmanlarının diyalog kurmasına ve kalkınma zorlukları ile fırsatlarını tartışmasına olanak sağlamaya çalıştığını söyledi.

Bakanlığın yeniliği teşvik etmek ve küresel düzeyde sosyal sorumluluğun geleceğini şekillendirmeye katkıda bulunmak için çalıştığını belirten Racihi, katılımcılar için mükemmelliği ve rekabetçiliği teşvik etmek, kamu, özel ve kar amacı gütmeyen sektörler arasında ortaklıklara olanak sağlamak ve bu alanda küresel ortaklıklara ufuk açmak için forumun önemli bir fırsat olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Safiye Karabacak - Güncel

Suudi Arabistan Kral Selman Ekonomi Güncel Çevre Yaşam Riyad

CHP lideri Özel, Beştepe'deki 29 Ekim resepsiyonuna katılmayacak

Özel, Beştepe'deki 29 Ekim resepsiyonuna gitmiyor

 Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım oldu

Hizbullah'ın yeni lideri belli oldu

 3 çocuk babası polis memuru sırtından vurularak öldürüldü

3 çocuk babası polis memuru sırtından vurularak öldürüldü
Eski HDP'li vekil Ferhat Encü'den skandal 29 Ekim paylaşımı

Portekiz'i tebrik eden HDP'li isim 29 Ekim'de de rahat durmadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Masterchef 29 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? Dün akşam MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 29 Ekim altın fiyatları yükseldi mi? Fener alayı ne zaman, 29 Ekim kutlamaları nerede? 2024 İstanbul Cumhuriyet Bayramı kutlamaları… Naim Kasım kimdir? Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım kaç yaşında? Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam var mı? 29 Ekim Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi 21. bölüm yayınlanacak mı? TRT 1 yayın akışı! Ayla filmi gerçek hikayesi ve konusu nedir? Ayla filmi kimi anlatıyor, oyuncuları kimler? Bir Gece Masalı bu akşam var mı? 29 Ekim Bir Gece Masalı dizisi 9. bölüm yayınlanacak mı? ATV yayın akışı! Gizli Bahçe bu akşam var mı? 29 Ekim Gizli Bahçe dizisi 3. bölüm yayınlanacak mı? NOW yayın akışı! Bahar 22. bölüm canlı izle! Bahar dizisi son bölüm neler oldu? Bahar dizisi yeni bölüm tek parça izle!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.