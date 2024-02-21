2024 Singapur Havacılık Fuarı Başladı
Singapur'un Changi Sergi Merkezi'nde düzenlenen 2024 Singapur Havacılık Fuarı, uçak tutkunlarına adeta bir görsel ziyafet sunuyor. Fuar, 25 Şubat'a kadar sürecek ve 50'den fazla ülke ve bölgeden 50.000 ticari katılımcının gelmesi bekleniyor.
SİNGAPUR, 21 Şubat (Xinhua) -- Singapur'un Changi Sergi Merkezi'nde düzenlenen 2024 Singapur Havacılık Fuarı, uçak tutkunlarına adeta bir görsel ziyafet sunuyor.
Salı günü başlayan fuar 25 Şubat'a kadar sürecek. 1.000'den fazla katılımcı şirketin yer aldığı etkinliğe 50'den fazla ülke ve bölgeden 50.000 ticari katılımcının gelmesi bekleniyor.
Singapur Havacılık Fuarı'nda düzenlenen hava gösterisinde performans sergileyen Güney Kore Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Black Eagles'ın uçakları, 20 Şubat 2024. (Fotoğraf: Then Chih Wey/Xinhua)