(ANKARA) - Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) başvuruları başladı. Başvuruların, 10-20 Mayıs tarihleri arasında yapılacağı sınav, 30 Haziran'da gerçekleşecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 30 Haziran'da yapılacak sınav için başvuru süresi 20 Mayıs'ta sona erecek.

Sınava ilişki başvurular, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin internet sitesinden veya mobil uygulaması üzerinden de yapılabilecek.