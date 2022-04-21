20 BİN YILLIK BUZULLARIN KORUNMASI İÇİN 'DAĞ DANTELİ 'POJESİ HAZIRLADILAR

HAKKARİ (DHA) - HAKKARİ Fen Lisesi Fizik Öğretmeni Sibel Özdemir ile 10'nuncu sınıf öğrencileri Dilan Engin ve Botan Özdil, alüminize cam elyaf kumaş kullanarak Cilo buzullarındaki erime hızının düşürülmesi için 'Dağ Danteli' projesi hazırladı. Proje, bir süre önce Van'da düzenlenen TUBİTAK bölge yarışmalarında da birinci oldu.

Cumhurbaşkanı kararıyla 'Kesin korunacak hassas alan' ilan edilen ve yapılan bilimsel çalışmalar sonucunda ise 31 yıl içerisinde yaklaşık yüzde 48'i eriyen Cilo Buzulları için Hakkari Fen Lisesi Fizik Öğretmeni ile öğrencileri 'Dağ Danteli' projesi hazırladı. Proje, bir süre önce Van'da düzenlenen TUBİTAK bölge yarışmalarında birinci oldu ve Ankara'da düzenlenecek olan ülke finallerine katılacak.

Buzullardaki erimenin önüne geçmek için iki öğrencisi ile birlikte projeyi hazırlayan Fen Lisesi Fizik Öğretmeni Özdemir, Cilo dağındaki buzulların erimesiyle ilgili araştırma yaptık. Öğrencilerimle beraber bir proje hazırlamaya karar verdik. Buzulların erimesini geciktirecek alüminize cam elyaf kumaşı yaptık. Bu projemiz ilgi gördü. Ankara'da düzenlenecek olan ülke finallerine de katılacağız. Bu proje için destek alırsak buzullarımızın erimesine engel olabiliriz dedi.

Gelişmiş ülkelerde bu konuya ilişkin çözümlerin geliştirildiğini söyleyen Fen Lisesi 10. Sınıf öğrencisi Botan Özdil ise,Küresel iklim değişikliği, gezegenimiz ve insanlık için çok büyük bir tehdit. Bizim yaptığımız proje ile buzulların erimesine engel olacağız. Van'da düzenlenen TÜBİTAK 53. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışmasında bölge birinciliği ele ettik. diye konuştu.

Dilan Engin de çalışma kapsamında farklı kumaşlar kullandıktan sonra proje için yöntem belirlediklerini söyledi. Engin, Amacımız, hızla eriyen buzulları korumak. Bu amaç doğrultusunda dağ buzullarına gelen güneş ışınlarını yansıtarak, altında kalan buzul örtüsünü koruyacak farklı kumaş türlerinin işlevselliğini araştırdık. Alüminyumun yansıtma özelliği olduğu için bu kumaşı araştırdık ve bu kumaşın diğer kumaşlara nazaran buzulu daha az erittiğini gözlemledik. Çevre dostu projemizle başarılı olacağımızı düşünüyoruz. Buna benzer projeler İtalya, İsviçre, Çin gibi ülkelerde da kullanıılmaya başlandı. diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel