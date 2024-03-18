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Kırıkkale Bahşılı'da Çanakkale Şehitleri Anma Töreni Düzenlendi

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Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayasıyla tören düzenlendi.

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayasıyla tören düzenlendi.

15 Temmuz Şehitler Meydanı'ndaki tören, çelenk sunumu, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Protokol üyeleri, daha sonra Karahametli köyündeki şehitliği ziyaret etti.

Bahşılı İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonu'nda devam eden programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okundu.

Müdür yardımcısı Mustafa Ayan'ın konuşmasının ardından öğrenciler şiir okudu, çeşitli gösteriler sergiledi.

Programa, Kaymakam Erdal Bilgiç, Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Yıldız, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Ayşe Yırtıcı, İlçe Emniyet Müdür Vekili Dursun Ergül, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Çanakkale Kırıkkale 18 Mart Bahşılı Güncel Haberler

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