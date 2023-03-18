Diyarbakır, Mardin, Şırnak ve Siirt'te, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Diyarbakır, Mardin, Şırnak ve Siirt'te, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Diyarbakır Hava Şehitliği'ndeki törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, göndere Türk bayrağı çekildi.

Vali Ali İhsan Su'nun Şehitlik Defteri'ni imzalamasının ardından İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu dua etti.

Teğmen Adem Asarcık, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Şehitlerin anısına saygı atışı yapılan törende, Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi öğrencisi Ömer Faruk Şen "Bu Vatan Kim" adlı şiiri okudu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Vali Su, 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Vekili, 8. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Gürtaç Kayapınar, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, merkez ilçe kaymakamları, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, şehit yakınları ve vatandaşlar, şehitlerin mezarına karanfil bıraktı.

Mardin

Mardin Garnizon Komutanlığındaki şehitlikte yapılan törende de Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hikmet Yokarıbaş ile Mardin Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma Dayanışma ve İnsan Hakları Derneği Başkanı Velit Alptekin, Şehitlik Anıtı'na çelenk sundu.

Törende, saygı duruşunda bulunuldu, saygı atışının ardından İstiklal Marşı okundu.

İl Müftüsü Ali Hayri Çelik tarafından şehitler için dua edildi, şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

Vali Demirtaş, protokol üyeleri ile şehit polis memuru Vedat Kaya'nın anne ve babası ile şehidin mezarını ziyaret etti.

Törene, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Kadın Kolları Genel Başkanı Hatice Turan Kandemir, şehit aileleri, gaziler, kamu kurum ve kuruluşları ile siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

Siirt

Siirt'te Garnizon Komutanlığı Şehitliği'nde yapılan ilk tören, Şehitler Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Şehitlerin anısına saygı atışı yapılan törende, Vali Vekili Muhammed Sait Baytok, Şehitlik Defteri'ni imzaladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinden sonra İl Müftüsü Vehap Kapıcoğlu dua okudu, Vali Vekili Baytok ile protokol üyeleri ziyaret ettikleri şehitliklere karanfil bıraktı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda devam eden törende, Üsteğmen Burak Öztürk tarafından günün anlam ve önemi belirten konuşma yapıldı.

14 Eylül Anadolu Lisesi öğrencilerince Çanakkale Türküsü eşliğinde sinevizyon gösteriminin ardından, Çanakkale Zaferi'ni anlatan tiyatro gösterisi sahnelendi.

Tören, resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve "18 Mart Çanakkale Şehitleri" temalı resim sergisinin ziyaret edilmesiyle sona erdi.

Törenlere, Siirt 3. Komando Tugay Komutan Vekili Yarbay Hüseyin Altınışık, Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, Siirt Barosu Başkan Vekili Sinem Çalapkulu Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, siyasi parti, kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Şırnak

Şırnak Valilik bahçesinde düzenlenen ilk törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

23. Piyade Tümen Komutanlığında devam eden törende, Kur'an-ı Kerim tilavetinden sonra İl Müftü Yardımcısı İbrahim Sancar şehitler için dua etti.

İl protokolü burada Şehitlik Anıtı'na karanfil bıraktı.

Törene, Vali Yardımcısı Ali Erdoğan, Şırnak Belediye Başkan Vekili Ayten Altürk, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Halil Soysal, Şehit Gazi Aileleri ve Güvenlik Korucuları Federasyonu Başkanı Mehmet Güngör, kurum müdürleri, askeri erkan, şehit yakınları, gaziler, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.