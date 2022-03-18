ÇANAKKALE (AA) - Mardin Valiliği, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü dolayısıyla, şehit ve gazi aileleri onuruna yemekli program düzenledi.

Kentteki bir otelde düzenlenen programda konuşan Vali Mahmut Demirtaş, önemli bir günde şehitlerin emaneti ve gözlerini kırpmadan vatan uğrunda çarpışan gazilerle bir araya gelmenin onurunu yaşadığını söyledi.

Her milletin hafızasında tarih boyunca girdiği mücadelelerin derin izleri bulunduğunu aktaran Demirtaş, "Şanlı tarihimiz de birbirinden değerli zaferlerle doludur. Çanakkale Zaferi de bunların başında gelir. Çanakkale, yüreği imanla ve vatan aşkıyla çarpanların, pervasız bir işgale gövdesini siper ettiği yerdir." dedi.

Birlik, beraberlik ve kardeşliğe kastedenlerin, dün olduğu gibi bugün de hiçbir vicdani ve ahlaki değer tanımadığının altını çizen Demirtaş, şunları söyledi:

"107 sene evvel ecdadımızdan yedikleri tokattan ders almayanlar, bugün de sisli, puslu havaları kollamaktadır. Ordumuz ve kolluk kuvvetlerimiz, bugün de gerek yurt içinde gerekse sınır ötesinde gerçekleştirdiği operasyonlarla tüm dünyaya barış, huzur ve insanlık dersi vermeye devam ediyor. Mehmetçiklerimiz ülkemizin güvenliğini sağlamak adına, Çanakkale'de yedi düvele verdiği mücadelenin bir benzerini FETÖ, PKK, PYD, YPG ve DAEŞ gibi terör maşalarına karşı sürdürüyor. Bilinmelidir ki güvenlik güçlerimizin teröre karşı yürüttüğü mücadele, azim ve kararlılıkla sonuna kadar sürdürülecek, millet olarak bizim irademizi ve basiretimizi sınayanların sonu yine hüsran olacaktır."

Vali Demirtaş, daha sonra şehit ve gazi aileleriyle sohbet ederek onların sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Programa, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, kamu kurum ve kuruluşlarının il müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, şehit yakınları, gazi ve aileleri katıldı.