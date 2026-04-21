Petersberg İklim Diyaloğu Berlin'de başladı

İklim değişikliğiyle mücadelede küresel eylemlerin hızlandırılması amacıyla düzenlenen 17. Petersberg İklim Diyaloğu, Almanya'nın başkenti Berlin'de başladı.

Program, iklim krizinin yanı sıra Orta Doğu'daki istikrarsızlığın tetiklediği enerji darboğazının gölgesinde yapılıyor.

Almanya Çevre, İklimi Koruma, Doğayı Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanı Carsten Schneider, açılışta yaptığı konuşmada, yenilenebilir enerjinin iklim değişikliğiyle mücadelede en güçlü kaldıraç olduğunu söyledi.

Schneider, iklim hedeflerine ulaşmak için dönüşüm hızının artırılması gerektiğini belirterek, ekonominin modernizasyonu için sunulan fırsatların değerlendirilmesi çağrısında bulundu.

Almanya'nın enerji dönüşümündeki kararlılığını verilerle anlatan Schneider, ülkede elektrik arzının yaklaşık yüzde 60'ının yenilenebilir kaynaklardan sağlandığını ifade etti.

Schneider, sağlıklı ekosistemlerin iklim eyleminde en büyük müttefik olduğunu dile getirerek, sulak alanlar, ormanlar ve denizlerin karbon depolama kapasitesinin artırılması gerektiğini belirtti.

2030 yılına kadar küresel ormansızlaşmanın durdurulması taahhüdüne sadık kalınması gerektiğini vurgulayan Schneider, 50 milyon hektarlık alanın restore edilmesini hedefleyen girişimlere desteklerini yineledi.

Dönüşüm sürecinin "adil" olması gerektiğini vurgulayan Schneider, şunları kaydetti:

"İklim eylemi kimseyi geride bırakmamalıdır. Düşük gelirli kesimler ve gelişmekte olan ülkeler iklim değişikliğinden en ağır darbeyi alan taraflardır. Almanya, ortaklarını desteklemeye devam edecektir. Sadece kamu fonları yeterli olmayacak, özel sektör yatırımlarını da bu sürece dahil etmeliyiz."

Petersberg İklim Diyaloğu'nun zor zamanlarda güven inşa etmek için önemli bir platform olduğunu belirten Schneider, sözlerini, "Paris Anlaşması'nın tutarlı bir şekilde uygulanması ve başarılı bir COP31 süreci için kollarımızı sıvayıp çalışmaya devam edelim." ifadesiyle tamamladı.

Bakan Kurum, Berlin'de

Bu yılki diyalog, COP31 başkanlığını üstlenen Türkiye ve Avustralya ile yakın işbirliği içinde yürütülüyor. 21-22 Nisan tarihlerinde yapılacak zirveye 40'tan fazla ülkeden bakan ve yaklaşık 400 üst düzey temsilci katılıyor.

Türkiye'yi zirvede Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum temsil ediyor. Diyaloğun temel odak noktası, iklim politikalarının ekonomik kalkınma ve küresel rekabet gücü üzerindeki olumlu etkilerini öne çıkarmak olarak belirlendi.