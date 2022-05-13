16 yıl önce işlenen 'kuyu cinayetinde' karar çıktı

Ankara'nın Haymana ilçesinde 16 yıl önce 14 yaşındaki Memduh Korkmaz'ı öldürdükten sonra su kuyusuna atan sanık İzzet Genç ile ona yardım eden Murat Yaşar'ın yargılandığı davada karar çıktı.

Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Genç, tutuklu bulunduğu cezaevinden video konferans aracılığıyla katılırken tutuksuz sanık Yaşar mazeret bildirerek mahkemeye gelmedi.

Mahkeme Başkanı Muhammet Karaca, önceki celse savcının, sanıkların cezalandırılması yönünde görüş bildirdiğini belirterek buna ilişkin beyanda bulunmaları için taraflara söz verdi.

Sanık Genç, hazırlık ve yargılama aşamasında verdiği savunmaları tekrar ettiğini belirterek, takdirin mahkemeye ait olduğunu söyledi.

Avukat beyanlarının ardından Mahkeme Başkanı Karaca, heyetin kararını açıkladı. Buna göre sanık Genç, "çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Murat Yaşar ise eyleme yardım ettiği gerekçesiyle 20 yıl hapis cezasına mahkum edilirken olay tarihinde 12-15 yaş aralığında bulunması nedeniyle Türk Ceza Kanununun 31. maddesindeki "suça sürüklenen çocuklara en fazla 7 yıl hapis cezası verilir" hükmü gereğince 7 yıl hapisle cezalandırıldı.

Sanıklar hakkında takdir indirimi yapmayan mahkeme, İzzet Genç'in hükümle birlikte tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

İddianame

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca dava dosyasına sunulan mütalaaya göre Haymana'da ailesiyle yaşayan 14 yaşındaki Memduh Korkmaz, 26 Aralık 2006'da kayboldu.

Yaklaşık 14 yıl sonra Haymana Cumhuriyet Başsavcılığına, yıllar önce kaybolan Korkmaz'ın, İzzet Genç tarafından öldürüldüğüne ilişkin ihbarda bulunuldu. Bunun üzerine hareket geçen savcılık, olay tarihiden kısa bir süre önce Genç ile birlikte görülen Murat Yaşar'ın ifadesine başvurdu.

Çelişkili beyan vermesi üzerine yeniden sorguya alınan Yaşar, İzzet Genç ve maktul Memduh Korkmaz ile 26 Aralık 2006'da Haymana'daki Yılanhisar bölgesine gittiklerini söyledi. Bir süre sonra Genç'in, Korkmaz'ı önce yumrukladığını sonra da boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Bunun üzerine hakkında gözaltı kararı çıkarılan Korkmaz, 21 Aralık 2020'de Şanlıurfa'da yakalandı.

İfadesinde, maktul Korkmaz'ın engelli olan ağabeyine tacizde bulunduğunu, kendisini bu konuda uyarmasına rağmen aynı tutumunu sürdürünce birkaç kez dövdüğünü söyledi.

Olay günü yine Korkmaz'ı dövme niyetinde olduğunu belirten Genç, "Ona yumruk attım yere düştü. Bu esnada 'Beni öldürme sana para vereceğim' deyince aklıma onu öldürmek geldi. Boğazından sıktım, bacağından tutması için Murat Yaşar bağırdım. O da bacaklarına bastırdı. Öldürdükten sonra üzerindeki elbiseleri çıkarıp oradaki su kuyusuna attım. Birkaç gün sonra olay yerine gidip 5-6 kova toprağı kuyuya attım." ifadelerini kullandı.