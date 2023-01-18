16 yaşındaki çocuk, tartıştığı şoförün taksisine tüfekle ateş etti

ANKARA'da, madde bağımlısı olduğu iddia edilen Arda Ç. (16), 2 arkadaşıyla bindiği taksiye, şoför Ömer Toker (64) ile tartışmasının ardından pompalı tüfekle ateş etti.

ANKARA'da, madde bağımlısı olduğu iddia edilen Arda Ç. (16), 2 arkadaşıyla bindiği taksiye, şoför Ömer Toker (64) ile tartışmasının ardından pompalı tüfekle ateş etti. Saldırı anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, Arda Ç. tutuklandı.

Olay, Yenimahalle ilçesine bağlı Pamuklar Mahallesi'ndeki Kızılcahamam Caddesi'nde meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen Arda Ç., 2 arkadaşı ile birlikte Keçiören'de Ömer Toker'in kullandığı taksiye bindi. Arda Ç., yol boyunca ara sokaklardan gitmesini isteyen Toker ile tartıştı. Arda Ç., daha sonra Toker'e aracı durdurmasını söyledi. Arda Ç., yanındaki pompalı tüfekle önce havaya sonra taksinin sağ ön koltuğuna ateş etti. Toker, bunun üzerine araçla kaçarken, Arda Ç. arkasından da ateş etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Arda Ç. ve 2 arkadaşını gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden Arda Ç., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı; diğer 2'si de serbest bırakıldı. Saldırı anı da cep telefonu kamerasıyka görüntülendi.