15 Temmuz Gazisi Davut Ala'ya Zeytinburnu'nda bir sokağın adı verildi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Zeytinburnu'nda düzenlenen etkinliklerde, 15 Temmuz gazisi Tümgeneral Davut Ala Paşa'ya bir sokağın adı verildi. Zeytinburnu Belediyesi ve 15 Temmuz Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinliklerde, Milli İrade Sergisi ve 15 Temmuz Gençliği panel programı düzenlendi. Programa Zeytinburnu Kaymakamı, Belediye Başkanı, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

15 Temmuz'da, İstanbul Kartaltepe Kışlası'nı darbe girişimi sırasında çıkan çatışmada, 7 kurşunla vurulmasına rağmen darbe yanlısı askerlere teslim etmeyen komutan Piyade Albay Davut Ala'nın adı Zeytinburnu'nda bir sokağa verildi. Zeytinburnu Belediyesi ve 15 Temmuz Derneği iş birliği ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında darbe girişiminin 7'nci yılında, Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı'nda yaşananların unutulmaması için Milli İrade Sergisi ve 15 Temmuz Gençliği panel programı düzenlendi. Programa, Zeytinburnu Kaymakamı Ercan Turan, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, 15 Temmuz gazisi Tümgeneral Davut Ala Paşa, muhtarlar, partilerin ilçe yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.