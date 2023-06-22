15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda otobüs şoförleri ve yolculara yönelik 'Bayramınız Kemerli Olsun' sloganı ile denetim gerçekleştirildi. Şoför ve yolculara emniyet kemerinin kullanımının önemiyle ilgili broşür dağıtılan denetimde ayrıca 'Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı' da deneyimlendi.

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram öncesi denetim

İSTANBUL 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda otobüs şoförler ve yolculara yönelik 'Bayramınız Kemerli Olsun' sloganı ile denetim gerçekleştirildi. Şoför ve yolculara emniyet kemerinin kullanımının önemiyle ilgili broşür dağıtılan denetimde ayrıca "Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı" da deneyimlendi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince okulların tatile girmesi ve bayram tatilinin yaklaşması sebebiyle trafikte oluşabilecek otobüs yoğunluğuna yönelik otogar giriş ve çıkışlarında denetimler sıkılaştırıldı. 'Bayramınız Kemerli Olsun' sloganı ile denetim gerçekleştiren trafik ekipleri, araçlara binerek yolculara kısa bilgilendirme yaptı. Ardından yolculara bilgilendirici broşürleri dağıtıldı. Yolculara emniyet kemerinin önemini anlatmak üzere "Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı" da uygulama noktasında hazır bulunduruldu. Bu araç ile emniyet kemerinin önemi yolculara uygulamalı bir şekilde gösterildi. "Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı" ile kaza anını deneyimleyen Mahsun Bayar, "İlk başta emniyet kemerinin önemini anlattılar. Emniyet kemeri takılmadığı zaman kaza anında döndüğümüz anları yaşadık. Yani emniyet kemeri her zaman hayat kurtarır. Çok memnun kaldım. İnşallah her zaman böyle denetimler yapılır. En azından kazanın önüne geçilir. Kuzenim Karabük yolunda aynı şekilde trafik kazası geçirdi. Emniyet kemeri hayat kurtarıyor. Emniyet kemerini takmasaydı şu anda Allah göstermesin aramızda olmayacaktı. Şu anda cenazesinde olacaktık. O yüzden herkese hayırlı yolculuklar diliyorum. Bayrama giriyoruz. Kimseye kötü haber göndermeyelim. Gidip bayramlaşalım, kurbanımızı keselim, büyüklerimizin ellerinden öpelim. Mutlu mutlu gidelim, gelelim" ifadelerini kullandı.