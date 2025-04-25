14 Yaşındaki Göztepe Taraftarı, İlk Maçına Hazırlanıyor

Göztepe'nin Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş ile oynadığı maçı izlemek için bir gün önceden stada gizlice giren ve o anları sosyal medya hesabından paylaşan 14 yaşındaki Yiğit Çetin, sarı-kırmızılı ekibin pazartesi günü Rams Başakşehir'i ağırlayacağı maçta ilk kez tribündeki yerini alacak.

Yiğit Çetin, ailesiyle Malatya'da yaşadığı dönemde İzmirli komşularının etkisiyle Göztepe taraftarı oldu. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde Yiğit Çetin'in babası Ramazan Çetin'in iş yeri yıkıldı, evlerinde ise hasar oluştu.

Depremin ardından bir süre Manisa'da yaşayan Çetin ailesi, daha sonra İzmir'e taşınmaya karar verdi.

Gönül verdiği takımıyla aynı kentte bulunmanın heyecanının yaşayan Yiğit Çetin de sık sık maç günlerinde Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu çevresine gelerek coşkulu kalabalık arasında maç atmosferine şahitlik etti.

Yiğit, Göztepe'nin 19 Nisan'da Beşiktaş'ı ağırladığı maçın bir gün öncesinde gizlice stada girdi. O anları heyecanla cep telefonuyla kayda alan küçük taraftar, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Ceyda Bölünmez Çankırı'dan Yiğit'e büyük sürpiz

Yiğit Çetin'in ilgi gören paylaşımını izleyen ve bunu sosyal medya hesabından paylaşan AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Çetin ailesine konuk oldu.

Aileyle bir süre sohbet eden Çankırı, isminin yazılı olduğu Göztepe formasını Yiğit'e hediye etti.

Çankırı'nın telefonla görüştüğü Göztepe Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında konuk edecekleri RAMS Başakşehir maçına Yiğit'i davet etti.

Çankırı, AA muhabirine, Yiğit'in stada girdiği görüntülerde yaşadığı heyecana kayıtsız kalmak istemediklerini belirtti.

Yiğit ile maça gideceklerini anlatan Çankırı, "Yaptığı davranış yanlış ama o heyecan için biz de 'Bir maçı izlesin, oradaki atmosferi tatsın.' diye bugün onu ziyarete geldik. İyi ki de gelmişiz. Çok güzel bir aileyle beraberiz. 6 Şubat depremlerinde Malatya'dan İzmir'e göç etmiş bir ailemiz. Yiğit inşallah bu hafta maça gidecek. Ona Passolig de çıkartıyoruz. Bundan sonra hiçbir maça kaçak girmesine gerek kalmayacak." diye konuştu.

Yiğit Çetin, pazartesi gününü iple çekiyor

Yiğit Çetin ise Göztepe'yi çok sevdiğini belirterek, "Göztepe'yi çok seviyorum. Beşiktaş ile oynayacaklardı. Ben de bir gün önceden gizlice içeri girdim. Göztepe maçını gizlice izleyecektim. Orada uyuyacaktım. Sahayı biraz gezdim. Sonra cep telefonumla görüntü çektim. Çok heyecanlıydım. Elim ayağım titriyordu. Sonra 'annemler kızar' diye geri çıktım." dedi.

Görüntüleri sosyal medya hesabına yükledikten sonra çok mesaj aldığını dile getiren Yiğit, şöyle konuştu:

"Görüntüyü yükledikten sonra patladı. Çok heyecanlandım. 'Sana para göndereyim, bilet vereyim' diye çok yorum geldi. Kendilerine çok teşekkür ederim. Daha sonra Ceyda abla beni aradı. Bana forma hediye etti. Göztepe başkanıyla birlikte Ceyda ablam maç izleyeceğimizi söyledi. Çok heyecanlandım. İlk defa Göztepe maça gideceğim, pazartesi gününü sabırsızlıkla bekliyorum."

Yiğit Çetin, Göztepe'de futbolcular İsmail Köybaşı ve Romulo'yu çok sevdiğini, onlarla tanışmak istediğini sözlerine ekledi.