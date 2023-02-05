13 İLDEN VAN'A GELEN ÖĞRETMEN ADAYLARINDAN '100 BİN ATAMA' TALEBİ

VAN'a 13 ilden gelen öğretmen adayları 100 bin atama talebinde bulundu.

Atama bekleyen 13 ilden öğretmen adayları, Van'da bir araya geldi. Öğretmen adayları, '100 bin atama' talebiyle İskele Caddesi'nde bulunan Memur-Sen Van İl Temsilciliği binası önünde basın açıklaması yaptı. Saygı duruşunu ardından İstiklal Marşı'nı okuyan öğretmen adayları, ellerindeki Türk bayrakları ve 100 bin öğretmen ataması istediklerini belirten pankarlarlar yürüdü. Van, Bitlis, Şırnak, Bingöl, Kars, Ağrı, Hakkari, Muş, Diyarbakır, Trabzon, Şanlıurfa, Erzurum ve Malatya'dan gelen yaklaşık 150 öğretmen adayının katıldığı basın açıklamasına Memur-Sen Van İl Temsilcisi Mehmet Ali Uca da destek verdi.

'Öğretmen Etkinlik Platformu adına basın açıklaması yapan Pınar Balaban, 100 bin atama taleplerini duyurmak için bir araya gelip açıklama yaptıklarını belirterek, "2022 yılında elimizde olmayan koşullar sebebiyle KPSS iptal edilmiş, dolayısıyla 5 oturum sınava girmiş bulunmaktayız. Aylarca yaşadığımız stres, ertelenen hayatlarımız, umutlarımız ve öğrencilerimize kavuşma arzumuz göz önünde bulundurulduğunda 100 bin adil dağılımlı öğretmen atamasının ivedilikle yapılmasını talep ediyoruz. Vatanını, milletini, bayrağını en önemlisi kendisini seven; çalışan, çalışkan ve üreten yeni nesiller yetiştirmeye hazırız. 21 Ekim'de sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte başlayan mücadelemizin tek bir amacı bulunmaktadır. Sınıflarımıza ve öğrencilerimize kavuşmak" dedi. (DHA)