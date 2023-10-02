12 askerin şehit olduğu Dağlıca saldırısının planlayıcısını etkisiz hale getirildi
MİT, 2007'de Dağlıca Köyündeki 12 askerin şehit düştüğü, 16 askerin ise yaralandığı saldırının planlayıcısı Aslan Çele kod adlı Müzdelif Taşkın'ı Kamışlı-Amude karayolu üzerinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.
MİT, 2007'de Dağlıca Köyündeki 12 askerin şehit düştüğü, 16 askerin ise yaralandığı saldırının planlayıcısı Aslan Çele kod adlı Müzdelif Taşkın'ı Kamışlı-Amude karayolu üzerinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.
ANKARA,(DHA)-
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel