11'inci kattan düşen çocuk öldü (2) - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

11'inci kattan düşen çocuk öldü (2)

Demirören Haber Ajansı - Can Çelik - Güncel
 - Güncelleme:
11'inci kattan düşen çocuk öldü (2)

CENAZESİ TESLİM ALINDIAdana'da, 12 katlı apartmanın 11'inci katındaki yangın merdiveninden düşerek ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamayan Miray Azra F.'nin (13) cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

CENAZESİ TESLİM ALINDI

Adana'da, 12 katlı apartmanın 11'inci katındaki yangın merdiveninden düşerek ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamayan Miray Azra F.'nin (13) cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Miray Azra F.'nin cenazesi, toprağa verilmek üzere Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı'na götürüldü. İntihar ihtimali ise araştırılıyor.

Can ÇELİK- Eser PAZARBAŞI/ ADANA,


Demirören Haber Ajansı / Can Çelik - Güncel

Adli Tıp Kurumu Yangın Adana Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title