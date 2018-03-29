Günay 2017 Büyüme Verisini Değerlendirdi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Divan Kurulu Üyesi ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Türkiye ekonomisinin 2017'de yüzde 7,4 büyümesine ilişkin, "Biz ekonomimize ve iş dünyamıza güveniyoruz. 2017 ve 2018 yılında iş dünyasına yönelik çıkarttığımız yasalar ve düzenlemelerin hiçbiri tesadüf değildir." ifadesini kullandı.

Günay, yazılı açıklamasında, Türkiye ekonomisinin 2017'de yüzde 7,4 büyümesinin önemli bir başarı olduğunu kaydetti. İhracata yönelik üretime dikkati çeken Günay, faaliyet bazında 2016 ve 2017 karşılaştırıldığında, hane halkı ve devlet tüketiminin yaklaşık 2 kat artarken, sermaye oluşumunun 3 katından fazla arttığını, ihracatın eksilerden yüzde 12 yükseldiğini ifade etti.

"Sermaye oluşumundaki artış daha fazla yatırım ve üretim göstergesi olurken, içeride hem hane halkı hem de devlet tüketimi iç tüketim artışını göstermektedir." değerlendirmesinde bulunan Günay, şöyle devam etti:

"Özellikle ihracattaki artış büyük bir başarıdır. Türkiye zor bölgesel, küresel koşullarda bile dış talep artışını gerçekleştirmiştir. 2017 yılının 4. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, tarım sektörü toplam katma değeri yüzde 6, sanayi sektörü yüzde 8,8, inşaat sektörü yüzde 5,8, hizmetler sektörü yüzde 9 arttı. Üretim odaklı sanayi sektörünün katma değerinin artması önemli bir göstergedir. 2017 yılında kişi başına GSYH 38 bin 660 lira, ABD doları cinsinden 10 bin 597 dolar oldu."

Türkiye büyümede G20 lideri

Günay, Türkiye'nin ekonomik göstergelerinin dünyadaki yerine ilişkin de "Türkiye, büyümede G20 lideri oldu. Ayrıca Türkiye ekonomisi yüzde 7,4 ile OECD ülkeleri arasında da yüzde 8,4 büyüyen İrlanda'dan sonra en hızlı büyüyen ikinci ekonomi oldu." ifadesini kullandı.



Dünya Bankası ve OECD gibi uluslararası kuruluşların Türkiye ekonomisine ilişkin rakamları sürekli yukarı doğru güncellediğini aktaran Günay, "Dünya Bankası ocak 2018'de Küresel Ekonomik Beklentiler (GEP) raporunda Türkiye için büyüme beklentisini yüzde 4'ten yüzde 6,7'ye çıkarmıştı. OECD, Mart 2018'de Türkiye için büyüme beklentisini yüzde 4,9'dan, yüzde 5,3'e revize etmişti." yorumunu yaptı.



Günay, Türkiye ekonomisine ve iş dünyasına güvendiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"2017 ve 2018 yılında iş dünyasına yönelik çıkarttığımız yasalar ve düzenlemelerin hiçbiri tesadüf değildir. Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırıması, Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı gibi 2018 yılındaki birçok düzenlemeyle ticari hayata can suyu olduk. Tüm bu yasalar esnafımızdan, KOBİ'lerden, sanayicilerimizden, odalarımızdan, sivil toplum kuruluşlarımızdan ve vatandaşlarımızdan gelen talepler sonucu hazırlanmıştır. Hükümetimiz ve AK Parti her zaman sorunların tespiti için sahada olmuştur. 2018 yılında da önemli düzenlemelerin devamı gelecek. Halen TBMM'de Katma Değer Vergi Yasası görüşülüyor. Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile KDV'nin, işletmelerde finansman yükü oluşturmasının önüne geçilmesi, işletmelerin vergiye uyumunun kolaylaştırılması, işlem maliyetlerinin azaltılması, uygulama kolaylığı ve kayıtlı ekonomi için katkı sağlanması hedeflenmektedir."