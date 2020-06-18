Gümüşhane'de minibüsle otomobil çarpıştı: 11 yaralı
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Gümüşhane'de minibüsle otomobil çarpıştı: 11 yaralı

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde otomobille bir minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3'ü çocuk 11 kişi yaralandı.

Gümüşhane'de minibüsle otomobil çarpıştı: 11 yaralı
18.06.2020 12:04 | Son Güncelleme: 18.06.2020 12:08

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde otomobille bir minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3'ü çocuk 11 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, dün gece yarısı ilçe girişinde dörtyol ışıklı kavşağı olarak bilinen 17 Şubat Bulvarı üzerinde Gümüşhane-Kelkit istikametine giden Eren Çakır (34) yönetimindeki 29 AG 125 plakalı otomobil, Şiran-Bayburt istikametine giden Ali Bayram (45) yönetimindeki 34 BLR 365 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada sürücüler Çakır ve Bayram'la birlikte araçlarda bulunan Çeşminaz Çavga (56), Handan (29) ve Azime Çakır (49), Yüsragül Çelik (2), Ayşe Saliha (5), Halime (32), Osman (1) ve Abdulmecit Alkan (19) ile Hüseyin Haşlak (38) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar Kelkit Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hepsinin tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

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