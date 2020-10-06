Gümüşhane'de kamyonet şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gümüşhane'de kamyonet şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

06.10.2020 12:19 | Son Güncelleme: 06.10.2020 12:22
Gümüşhane'de kamyonet şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Gümüşhane'de şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü öldü, araçtaki 2 kişi yaralandı.

Gümüşhane'de şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü öldü, araçtaki 2 kişi yaralandı.

Yılmaz Turan'ın kullandığı 28 TA 908 plakalı kamyonet, gece Kürtün ilçesine bağlı Çayırçukur köyü yol ayrımında kontrolden çıkarak yaklaşık 50 metre yükseklikteki yamaçtan şarampole devrildi.

Araçtakilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, sürücü Turan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan Ruhi ve Serbülent Yılmaz, sağlık ekiplerince Kürtün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Turan'ın cenazesi ise olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Mustafa Şentop Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Ajda Pekkan Burak Özçivit Bergüzar Korel Mahsun Kırmızıgül
Spor Tisserand Arda Turan Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Ekim Çocuk Beşiktaş Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gümüşhane'de kamyonet şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı - Gümüşhane
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.10.2020 12:27:55. #1.15#
title