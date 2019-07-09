Gümüşhane'de 7 ayrı yaylada yıkım gerçekleştirildi

Gümüşhane yaylalarında kanuna aykırı inşa edildiği tespit edilen yapıların temel inşaatlarında yıkım, ev yapmak için açıldığı belirlenen çukurlarda ise kapatma çalışması gerçekleştiriyor.

Gümüşhane İl Özel İdaresi ekipleri, kanuna aykırı inşa edildiği tespit edilen yapıların temel inşaatlarında yıkım, ev yapmak için açıldığı belirlenen çukurlarda kapatma çalışması ve 7 ayrı yaylada yıkım gerçekleştirdi.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Eğrisu, Konaklı, Sarıtaş, Sıçanyurdu, Kürtderesi, Çatalpınar ve Dumanlı yaylalarında 6 günlük çalışma sonucu, kazılmış 56 ev temeli kapatıldı, 11 temel seviyesindeki beton, 6 subasman seviyesindeki beton ve duvar ile 18 çatı seviyesine kadar yükselmiş ve devam eden inşaat, yıkım komisyonu gözetiminde ekiplerce yıkıldı.

Öte yandan, kent genelindeki yaylalarda mevzuata aykırı yapıldığı tespit edilen yapıların yıkımının plan dahilinde sürdürüleceği öğrenildi.

Kaynak: DHA