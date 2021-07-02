Gümrük müşavirleri 112. yaşını kutluyor

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği (İGMD) Başkanı Serdar Keskin, "2020 toplam dış ticaretimizin yüzde 92'sinde yani 350 milyar dolarında meslektaşlarımızın düzenlediği 6,5 milyonluk adet beyannamenin emeği, alın teri yer almakta.

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği (İGMD) Başkanı Serdar Keskin, "2020 toplam dış ticaretimizin yüzde 92'sinde yani 350 milyar dolarında meslektaşlarımızın düzenlediği 6,5 milyonluk adet beyannamenin emeği, alın teri yer almakta." ifadelerini kullandı.

İGMD'den yapılan açıklamaya göre, Türk dış ticaret işlemlerinin yüzde 92'sini gerçekleştiren ve Türkiye'nin en yüksek ticari riske sahip mesleklerinden biri olarak gösterilen gümrük müşavirleri 112'inci yaşlarını kutluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İGMD Başkanı Serdar Keskin, 2020'de Türkiye'nin dış ticaretinin ihracatta 169,5 milyar dolar, ithalatta ise 219,4 milyar dolar olmak üzere toplamda 388,9 milyar dolar olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"2020 toplam dış ticaretimizin yüzde 92'sinde yani 350 milyar dolarında meslektaşlarımızın düzenlediği 6,5 milyonluk adet beyannamenin emeği, alın teri yer almakta. Ayrıca, yazılı resmi kayıtlara göre 112 yıldır Türkiye dış ticaretinin sigortası olan gümrük müşavirleri, dolaylı temsil ile iş dünyasına hizmet vermesinden dolayı çok yüksek ticari risklerle çalışıyor.

1 Temmuz 1909 tarihinde yürürlüğe giren Padişah Talimatnamesi ile gümrük müşavirlik mesleği ruhsatnameye bağlandı ve o tarihten günümüze kadar olan süreçte gümrük müşavirliğinin çalışma prensipleri her geçen gün daha da zorlaştırıldı. Attığımız her imzada dış ticaretimizi, insanımızın, hayvanımızın sağlığını ve doğamızı korumayı, ülke güvenliğimizi gözetmeyi önemli bir sorumluluğumuz ve misyonumuz olarak görmekteyiz. Böylesine kutsal sorumlulukları ve görevleri olan gümrük müşavirlerinin eğitim ve izin belgesi (mesleki ruhsat) alma süreçleri de oldukça meşakkatli."

Gümrük müşaviri olabilmek geçilmesi gereken aşamalar ve alınması gereken eğitimler hakkında bilgi veren. Keskin, 112 yıldır çalışma şartları zor ve ticari riskleri yüksek bir mesleği yaptıklarını, Türkiye'nin dış ticaretine sağladıkları katkı ve emek için çok gururlu olduklarını aktardı.

Mesleklerinin 112. yılını kutlayan İGMD Başkanı Serdar Keskin, salgın döneminde de gümrüklerde gümrük müşavirlerinin, gümrük müşavir yardımcılarının, stajyerlerin ve mesai arkadaşlarının bütün zorluklara rağmen insanüstü gayretle çalıştıklarını, ülke dış ticaretinin sigortası olduklarını bir kez daha gösterdiklerini vurguladı.

Keskin, "Pandeminin ilk gününden bugüne kadar Meslektaşlarımız insanüstü gayretle çalıştılar. Maalesef birçok meslektaşımız, aile fertleri bu korkunç hastalığın pençesine düştü, hatta can kayıplarımız oldu. Pandeminin bu gizli kahramanlarını yürekten kutluyor, hakkın rahmetine kavuşanları da saygı ve özlemle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu