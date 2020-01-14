Gülşehir'de kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı
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Gülşehir'de kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde jandarma ekipleri tarafından kaçak kazı yapan defineciler suçüstü yakalandı.

14.01.2020 14:10 | Son Güncelleme: 14.01.2020 14:15
Gülşehir'de kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

'in ilçesinde ekipleri tarafından kaçak kazı yapan defineciler suçüstü yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Jandarma ekipleri yapılan istihbarı çalışmalar sonrasında Gülşehir'de kaçak kazı yaparak define arayan 4 kişiyi tespit etti. Jandarma ekipleri tarafından definecilerin kazı yaptığı esnada yapılan baskın sonrasında 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 4 kişinin gözaltına alındığı çalışma sonrasında definecilerin kazıda kullandıkları 1 adet kazma, 1 adet kürek, 4 adet muhtelif kazı malzemeleri de ele geçirildi.


Yakalan 4 şüpheli hakkında Gülşehir Cumhuriyet Savcılığı tarafından adli tahkikatın başlatıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA
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