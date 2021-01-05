Gülnar Belediye Meclisi toplandı
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Gülnar Belediye Meclisi toplandı

05.01.2021 16:25 | Son Güncelleme: 05.01.2021 16:28
Gülnar Belediye Meclisi toplandı

Gülnar Belediyesi Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.

Gülnar Belediyesi Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar başkanlığında, Gülnar Kültür Merkezi'nde yapılan toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Ünüvar, toplantıdaki konuşmasında, yeni yılın hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak, ilçeye bağlı 50 mahalleye eşit hizmet götürmeye devam edeceklerini söyledi.??????????????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Taşlıalan

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