Güler Özgül bulundu mu, ne oldu? Müge Anlı'da aranan Güler Özgül kimdir?

Güler Özgül bulundu mu? Müge Anlı'da aranan 33 yaşındaki Güler Özgül'e ne oldu, olayı nedir? soruları Müge Anlı ile Tatlı Sert izleyicileri tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor... Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

MÜGE ANLI'DA ARANAN GÜLER ÖZGÜL BULUNDU MU?

33 yaşında olan Güler Özgül'ün 17 yıllık hayat arkadaşını bırakarak sevgilisiyle yaşamaya başladığı belirtiliyor. Sevgilisiyle yaşamaya başladıktan 1 ay sonra kayıplara karıştığı söylenen Güler Özgül'ün kız kardeşi, ablasının Uğur adlı kişiyle birlikte olduğu belirtiliyor.

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