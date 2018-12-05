Güler: "Ordu Yeni Dönemin Yıldızı Olacak"

AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Hilmi Güler, Ordu'nun 19 ilçesinde gönüller kazanıp, gönül köprüleri inşa ederek yeni bir gönül belediyeciliği dönemi başlatacaklarını belirterek, "Ordu yeni dönemin yıldız ili olacak" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde Ordu'ya Karadeniz-Akdeniz yolu, Topçam Barajı, Ordu Üniversitesi, Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Havalimanı, doğalgaz gibi hizmetlere imza akan AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Hilmi Güler, sosyal medya sayfasından yaptığı açıklamada, 19 ilçede gönüller kazanıp, gönül köprüleri inşa ederek yeni bir gönül belediyeciliği dönemi başlatacaklarını söyledi.

Güler, "Karadeniz'in incisi, sevdamız Ordumuza yeniden hizmet etme imkanı vererek bizleri onurlandıran Sayın Cumhurbaşkanımıza,teveccühleri için hemşehrilerimize ve teşkilat mensubu kardeşlerimize şükranlarımı arz ediyorum. Saygıdeğer hemşehrilerimizin güveni ve desteği ile başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere 19 ilçemizde gönüller kazanıp,gönül köprüleri inşa ederek yeni bir gönül belediyeciliği dönemi başlatacağız. Ordu yeni dönemin yıldız ili olacak. Bu gönül belediyeciliği ve hizmet etme aşkı ile daha yaşanabilir, daha müreffeh,daha kalkınmış, daha gelişmiş büyük Ordu için hep birlikte çalışacağız, hep birlikte başaracağız inşallah. Allah yar ve yardımcımız olsun" diye konuştu. - ORDU