Gül Yetiştiriciliğ Kursu" Sona Erdi

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi'nin, ilçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde, Adanalıoğlu Mahalle Evi'nde verdiği "Gül Yetiştiriciliği Kursu" sona erdi.



Akdeniz Belediyesi'nin, Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile 9 mahalle ve kültür evlerinde verdiği "okuma-Yazma, tiyatro, satranç, bağlama, resim, dikiş-nakış, giyim, takı tasarım ve sportif" faaliyetlerden oluşan yaz kursları, yüzlerce vatandaşın katılımı ve yoğun ilgi altında gerçekleşti. Özellikle vatandaşların talebi dikkate alınarak, ayrıca anket düzenlenerek belirlenen ve toplamda 15 branşta verilen ücretsiz yaz kurslarının bir bölümü sona erdi. Üç ay süren ve sona eren eğitimlerden biri de "Gül Yetiştiriciliği Kursu" oldu. Adanalıoğlu Mahalle Evi'nde verilen kursta, gül yetiştiriciliğinin püf noktaları, hem teorik hem de tatbiki olarak kursiyerlere anlatıldı. Eğitimi veren Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nden Ziraat Teknikeri Nadire Canbolat, üretim teknikleri, ekim-dikim ortamı ve çevre koşullarını hazırlama, ilaçlama, aşılama, kesim, uygun gübreleme yöntemleri, hastalık ve zararlılarla mücadele metotları, belediye fidanlığında teorik ve tatbiki olarak kadınlar ve erkeklerden oluşan kursiyerlere anlattı.



Kendilerine bu imkanı sağlayan Akdeniz Belediyesi'ne teşekkür eden gül yetiştiriciliği kursiyerleri, ilerleyen günlerde gerek hobi gerekse de aile bütçelerine katkı sunabilmek amacıyla profesyonel anlamda gül yetiştirmek istediklerini dile getirdiler.



Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk ise mahalle evlerinin, ilçe sakinlerinin hizmetine sunulan eğitim ve kurs merkezlerine dönüşmesi için çalıştıklarını ifade etti. Pamuk, "Bugün itibariyle toplam 9 mahallemizde yer alan mahalle evlerimiz, Akdeniz'de yaşayan tüm vatandaşlarımıza her daim açıktır. Nitekim mahalle evlerimizde verdiğimiz ücretsiz yaz kursları ve farklı içeriklere sahip mesleki eğitimlerden dolayı bizlere çok olumlu ve anlamlı dönüşler olmakta, bu da ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu göstermektedir. Verdiğimiz kurslar, sadece hobi olarak görülmemeli, özellikle kadınların aile ekonomilerine katkı sunmalarını sağlama açısından önemlidir. Akdeniz ilçesi sakinlerinin talep ve istekleri doğrultusunda mahalle merkezlerimizde mesleki beceri ve eğitimlere yönelik kurs ve programlarımız devam edecek. Akdeniz'de mahalle evlerimizin sayısını arttırmak için de elimizdeki tüm imkanları seferber edeceğiz" diye konuştu. - MERSİN