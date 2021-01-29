Güçlü ihracat, Alman ekonomisinin dördüncü çeyrekte küçülmesini önledi
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Güçlü ihracat, Alman ekonomisinin dördüncü çeyrekte küçülmesini önledi

29.01.2021 13:59 | Son Güncelleme: 29.01.2021 14:02
Güçlü ihracat, Alman ekonomisinin dördüncü çeyrekte küçülmesini önledi

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ülke ekonomisinin geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla güçlü mal ihracatı ve inşaat yatırımlarının desteğiyle büyüdüğünü bildirdi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ülke ekonomisinin geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla güçlü mal ihracatı ve inşaat yatırımlarının desteğiyle büyüdüğünü bildirdi.

Destatis'in açıkladığı öncü verilere göre, Almanya'da mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) 2020 yılının son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 büyüdü.

Beklenti ekonominin sabit büyümede kalması yönündeydi.

Destatis, mal ihracatı ve inşaat sektörünün Alman ekonomisini geçen yılın son çeyreğinde desteklediğini belirterek, Kovid-19'un ikinci dalgasının yenilenen kısıtlamaların özel tüketimi olumsuz etkilediğini kaydetti.

Alman ekonomisi geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 8,5 büyüme kaydetmişti.

Destatis açıklamasında, "4. Çeyrekte ekonomik toparlanma, Kovid-19 ikinci dalga ve bundan dolayı yıl sonunda yenilenen kısıtlamalar nedeniyle ivme kaybetti. Bu özellikle özel tüketimi etkilerken, mal ihracatı ve inşaat sektöründeki yatırımlar ekonomiyi destekledi." yorumuna yer verildi.

ING Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Alman ekonomisinin dördüncü çeyrekte "çift dipli" ( W tipi) resesyondan kaçındığını belirterek, "Bununla birlikte, mevcut kısıtlamalar ve aşılama durumu göz önüne alındığında, 2021'nin ilk çeyreğinde aynı 'büyüyü' nasıl tekrarlayacağını görmek zor." ifadesini kullandı.

Alman ekonomisinin kriz öncesi seviyeye 2022'nin ikinci yarısında dönmesi bekleniyor

Almanya'da hükümet, 27 Ocak'ta, bu yıl için daha önce yüzde 4,4 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini Kovid-19'da ikinci dalga ve bununla gelen sert kısıtlamalardan dolayı aşağı yönlü revize etmişti.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Alman ekonomisinin kriz öncesi seviyeye 2022'nin ikinci yarısında dönmesini bekliyor.

Almanya'da ekonomi, Kovid-19'un sebep olduğu sağlık ve ekonomik kriz nedeniyle 2020'de yüzde 5 küçülerek, 10 yıldır aralıksız büyümeye son vermişti.

19 Ocak'ta Almanya'da Kovid-19 salgınına karşı mücadelede 5 Ocak'ta alınan ve 31 Ocak'a kadar geçerli olan tedbirlerin süresi 14 Şubat'a kadar uzatılmıştı.

Ekonomistler, sıkılaştırılan tedbirlerin imalat ve inşaat sektörünü doğrudan etkilemese de ülkede ekonomik faaliyetlerin yılın ilk çeyreğinde durgunlaşmasını bekliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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