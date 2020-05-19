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Güçlenen Atak helikopterinden 19 Mayıs'a özel uçuş

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı taarruz ve taktik keşif helikopteri Atak'ın gösterisiyle kutladı.

Güçlenen Atak helikopterinden 19 Mayıs'a özel uçuş
19.05.2020 16:20 | Son Güncelleme: 19.05.2020 16:20

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı taarruz ve taktik keşif helikopteri Atak'ın gösterisiyle kutladı.

TUSAŞ, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması altında kutlanan bayram dolayısıyla özel bir etkinlik düzenledi.

Şirketin Kahramankazan'daki tesislerinde gerçekleştirilen ve kurumsal instagram hesabından canlı yayınlanan programda, helikopter pilotları Erdinç Özen ve Esra Öztürk, sosyal medya üzerinden gelen soruları yanıtladı.

58'inci Atak uçtu

Daha sonra kokpitteki yerlerini alan pilotlar, cep telefonuyla TUSAŞ tesisleri üzerinde yaptıkları uçuş sırasında canlı yayını sürdürerek, izleyicileri heyecana ortak ettiler.

Etkinlikte, üzerinde Faz-2 donanımları bulunan 58'inci Atak helikopteri kullanıldı. Helikopter, Faz-2 konfigürasyonunda lazer ikaz alıcı ve diğer elektronik harp sistemleriyle donatılarak daha da güçlendirilecek.

Pilotların gururu

Türkiye'nin ilk sivil helikopter pilotlarından Esra Öztürk, uçuşun ardından yaptığı açıklamada, "Bundan önce birçok uçuşumuz oldu ama bu çok çok farklıydı. Bu özel günde milli gururumuz Atak ile uçuş gerçekleştirdiğimiz için çok mutlu ve gururluyuz. Hem uçtuk hem de izleyen binlerce insanı bizimle kokpitten uçurduk. Bu tarif edilemez bir duygu." dedi.

Erdinç Özen de uçuş sonrası duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Yaklaşık 17-18 yıldır uçuş yapıyorum. Hayatımda yaptığım en değerli uçuşlardan birisi olacak benim için. 2 çocuğum var, onlara bırakabileceğim çok güzel bir hediye olacak. Hem Atamızı andığımız hem de gençlerimizin bayramı olan böyle anlamlı günde böyle bir uçuş yaptığım için gurur duyuyorum. Milletimle gurur duyuyorum, böyle bir helikopterle uçuş yapma imkanı sağlandığı için gurur duyuyorum. Bundan önce de bir sürü taarruz helikopteriyle uçtum, bununla uçmuş olmanın verdiği haz hiçbiriyle değişmez. Hayatımın sonuna kadar büyük bir gururla taşıyacağım bir anı olacak benim için."

Atak teslimatları sürüyor

Firmanın Helikopter Genel Müdür Yardımcısı Yıldırım Kemal Yıllıkçı, Türkiye'nin 100 yılda geçtiği aşamalara dikkati çekerek, ülkenin daha nice yüksek ufuklara, parlak geleceklere doğru gideceğinden emin olduğunu söyledi.

Yıllıkçı, böyle bir günde Atak helikopterinin gösterisiyle gençlere ve Türk milletine şevk ve heyecan vermek istediklerini dile getirdi.

Atak helikopteri teslimatlarına değinen Yıllıkçı, bugüne kadar 56 teslimat gerçekleştirdiklerini belirterek, "57'ncisi şu anda teslimat sürecinde, uçuş yapan 58'incisi. Atak helikopterimizin çok güzel bir gösterisini izledik. Diğer bayramlarımızda benzer uçuşlarla gençlerimizi, milletimizi gururlandırıp heyecanlandıracağımızı ümit ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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